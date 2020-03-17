Крупный торговый центр закрыли по решению судебных приставов в Сочи

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17 марта 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Судебные приставы Адлерского районного отдела г. Сочи УФССП России по Краснодарскому краю приостановили работу ряда помещений торгово-развлекательного центра «Мандарин».

Исполнительное производство возбуждено на основании решения Адлерского районного суда г. Сочи по иску прокуратуры, суть иска сводилась к запрету эксплуатации нескольких нежилых помещений на территории торгового центра до устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Поскольку документы данной категории подлежат немедленному исполнению, судебный пристав-исполнитель Адлерского районного отдела г. Сочи УФССП России по Краснодарскому краю оперативно выехал по указанному в решении суда адресу. В тот же день двери указанных в решении суда помещений торгового центра, расположенного по улице Бестужева города-курорта закрылись.

Несколько выходов на место проведения исполнительных действий, совершенных судебными приставами в последующие дни, подтвердили: опечатанные помещения не эксплуатируются.

Решение о возобновлении работы помещений торгового центра будет принято лишь после устранения нарушений пожарной безопасности.

Следует отметить, что оперативность и бескомпромиссность в рамках подобных исполнительных производств обусловлена их безоговорочной общественной важностью.