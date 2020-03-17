В ЗСК подвели итоги исполнения госпрограмм в 2019 году

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17 марта 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На очередном планерном совещании депутаты Законодательного Собрания рассмотрели итоги исполнения государственных программ за 2019 год. Заседание провел спикер Юрий Бурлачко.

В совещании приняли участие главы краевых министерств и ведомств, а также руководители ряда органов местного самоуправления.

Открывая совещание, председатель ЗСК напомнил, что в течение года депутатский корпус держал на постоянном контроле выполнение задач и достижение целевых показателей госпрограмм. Итогом этой работы стала положительная динамика освоения бюджетных средств и реализации программных мероприятий.

О темпах исполнения государственных программ на Кубани депутатов проинформировал министр экономики Александр Руппель. По его словам, в ушедшем году в крае действовали 26 госпрограмм, на их реализацию было предусмотрено 257,1 миллиарда рублей. Выполнение бюджетных программных назначений за счет средств федерального и краевого бюджетов за 2019 год было обеспечено на уровне порядка 98 процента от предусмотренных лимитов.

Продолжая тему, секретарь комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Эдуард Кузнецов обратил внимание на положительную работу органов исполнительной власти – координаторов госпрограмм как по высокому кассовому исполнению, так и по достижению целевых показателей.

Но при этом реализация ряда программных мероприятий вызвала у депутатов озабоченность. Так, значительные суммы бюджетных средств не были освоены по госпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». В частности, в Хадыженском городском поселении Апшеронского района не был восстановлен мост через реку Хадажка, разрушенный в результате чрезвычайной ситуации. В Староминском районе так и не приступили к строительству спортивного зала на территории школы №4, средства на которое были предусмотрены в рамках госпрограммы «Развитие образования». В Кропоткине не освоена часть бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт канализационного коллектора.

Заострив внимание на последней проблеме, Юрий Бурлачко отметил, что вопрос высокой изношенности коммунальных сетей обсуждался в рамках проведения Дня муниципального образования. Итогом стало выделение необходимых средств. В начале 2019 года городу Кропоткину зарезервировали в бюджете 90 миллионов рублей на выполнение озвученных работ. По итогам года не освоено 44 миллиона рублей.

По всем поднимаемым проблемам главы отраслевых структурных подразделений администрации края и муниципальных образований дали свои разъяснения. Все работы по обозначенным проектам планируется завершить в текущем году.

Подводя итог обсуждения, спикер ЗСК отметил, что в рамках реализации государственных программ необходимо вернуться к вопросу централизации проектирования сложных объектов на территории края и прохождения государственной экспертизы.

- При этом мы не говорим о перекладывании ответственности. Все озвученные сегодня проблемы – наши, общие. Нам необходимо решать их вместе, - резюмировал Юрий Бурлачко.

В завершении депутаты утвердили итоговую резолюцию, согласно которой результаты выполнения государственных программ Краснодарского края в 2019 году были признаны удовлетворительными. Документ также содержит рекомендации для органов исполнительной власти Кубани по устранению выявленных недостатков, повышению уровня контроля за выполнением госпрограмм, обеспечению полного и целевого расходования выделенных средств федерального, краевого и местных бюджетов.