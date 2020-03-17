Турайдская Роза: любовь сильнее смерти

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17 марта 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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В красивейшем латвийском городке Сигулда находится, пожалуй, самый посещаемый туристами объект – Турайдский замок. Обычный средневековый замок, который ведет свое начало с 1214 года. А необычна одна история, которая передается из поколения в поколение. Легенда о Турайдской Розе. Впрочем, эта история имеет вполне реальные «корни».

У каждого народа есть своя легенда о двух влюбленных, для которых первые и нежные чувства оказались сильнее смерти. В Латвии тоже есть такая история о Турайдской Розе – девушке по имени Майя, которая выбрала смерть вместо разлуки с любимым. Печальная и очень красивая история.

Весной 1601 года шведы заняли Турайдский замок. Они убили мужчин и женщин. Поле боя было «устлано» телами. После боев писарь замка обнаружил на поле битвы маленькую девочку. Он сжалился над ней и забрал в свою семью. Ее нарекли Майей.

Шли годы и Майя выросла в красивую девушку. За ее обаяние, красоты и гордый нрав люди прозвали Турайдской Розой. Много поклонников было у Майи, но свое сердце она отдала садовнику Виктору. Любовь была настолько сильна, что молодые люди и дня не могли прожить друг без друга. Влюбленные стали готовиться к свадьбе.

Все были рады этой свадьбе кроме одного юноши. Адам был страстно влюблен в Майю, но она не отвечала ему взаимностью. Юноша разозлился и решил взять девушку силой: он написал ей письмо, якобы, от Виктора. Наивная Майя пришла на их с любимым место в пещеру Гутманя.

Но вместо Виктора увидела Адама с другом. Девушка сразу поняла, что у них на уме. И решила обмануть злодеев. Она сняла с шеи платок и сказала, что он заговоренный и тот, кто его повяжет на шее будет неуязвим. Для убедительности Майя накинула на себя платок и попросила испытать его. От удара меча девушка упала замертво, но сохранила честь и верность. Когда Виктор увидел мертвую Майю, то горе было столь огромным, что он навсегда покинул Турайдский замок.

А те трагические события, которые случились 6 августа 1620 года стали легендой, а Турайдская Роза – символ верности, любви и гордости.

До сих пор молодые люди приходят к Турайдскому замку, пещере Гутманя, чтобы попросить вечной любви и вечной верности.

Красивая и печальная история о храброй девушке, влюбленном юноше, коварстве и смерти. История о том, что любовь оказалась сильнее смерти. Любовь на века.