Коронавирус 17 марта: Россия закрыла границы, авиакомпании под угрозой банкротства

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17 марта 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

каронавирус

По данным ВОЗ, в мире зафиксировано 167 511 случаев заражения COVID-19. 6 606 человек умерли, почти 80 тысяч – выздоровели. Вирус охватил 151 страну. Самые актуальные новости в материале «Аргументов недели».

– Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93 человек. За день количество заболевших выросло на 30 человек – это рекорд по числу инфицированных за сутки в России.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, из 93 случаев заболевания 86 – завозные. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без симптомов.

– Правительство Российской Федерации решило закрыть границы для иностранцев с 18 марта по 1 мая. Ограничения не коснутся дипломатов, членов экипажей самолетов, судов и поездов, а также транзитных авиапассажиров и иностранцев, которые имеют разрешение на проживание в России. Частные лица смогут приехать в РФ только на похороны близких родственников.

– Из-за коронавируса изменят даты проведения ЕГЭ. «Нами будут внесены изменения в единое расписание проведения единого государственного экзамена, перенесён срок досрочной сдачи ЕГЭ. Мы пока не определили этот срок, но в ближайшее время его определим, – сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. – Но хочу сказать, что это будет без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения».

– Премьер Мишустин предложил разрешить продавать безрецептурные лекарства онлайн. Выступая на заседании правительства, он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой совместно с депутатами Госдумы обеспечить разработку и принятие соответствующего законопроекта. «Чтобы уже можно было в ближайшее время заказывать эти безрецептурные препараты посредством интернет-доставки», — пояснил Мишустин. Также стало известно, что премьер лично возглавит координационный совет по борьбе с коронавирусом.

– В Казахстане коронавирус обнаружили у двухлетней девочки. Она прилетела в Алма-Аты из Берлина рейсом через Минск. Ребенка госпитализировали в городскую детскую инфекционную больницу.

– Коронавирус разоряет авиакомпании. Большинство из них вынужденно сократили полеты до минимума, но зарплату и долги все равно приходится выплачивать. «К концу мая большинство авиакомпаний в мире будут банкротами. Власти и отрасль должны действовать согласованно и без промедления, если мы хотим избежать катастрофы», – цитируетBBC отраслевой портал Centre for Aviation. Самые большие проблемы возникли у сильно закредитованных компаний. Часть из них кризис застал в стадии активного расширения бизнеса.

– Тем временем ВОЗ предупредила об опасности наличных денег. «ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени», – говорится в сообщении. Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3-4 дня, на пластиковых – до 9 дней. Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления. Однако не все банкноты сразу попадают в банки.