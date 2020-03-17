Паника – вестник гибели. О всеобщей коронавирусной истерии и её опасности

Аргументы Недели → Общество 13+

17 марта 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

Фото: соцсети

Распространение Covid-19 по земному шару продолжается. С каждым днём заболевших становится только больше. Если в Китае уже почти справились с инфекцией, то в Европе ситуация совсем вышла из-под контроля. Не так давно ВОЗ официально объявила о глобальной пандемии китайского коронавируса. Но самым худшим врагом в этой истории представлен далеко не сам вирус. Ухудшение обстановки создаёт массовая паника и истерия, распространяющаяся быстрее любой заразы.

Повсюду то и дело гремят сообщения о конце света или апокалипсисе. Многие сетевые бездельники продолжают нагнетать обстановку и призывать всех готовиться к худшему. Люди охотно верят этим бездельникам и сразу же бегут в магазины для срочных закупок на случай реальной опасности. Однако не стоит забывать, что паника в этом случае – это самое страшное, что только может случиться. Паника и истерия – такая же самая зараза, только воздействует она не на весь организм человека, а только на разум. Страшно представить, сколько сейчас людей, болеющих обычной простудой, находятся в безумии. Многие из них полагают, что заражены опасной болезнью и скоро умрут. Истерия доводит людей до настоящего сумасшествия. Появились и те, кто заговорил о самоубийстве или, напротив, о том, как было бы здорово заразить больше «ненавистных человечков». Людей с психической нестабильностью стало лишь больше.

Что же можно сказать о самой панике? Истерия конечно же возникла неспроста. Ведь если поразмыслить более глубоко, все мы сейчас находимся в крайне необычной ситуации. Болезнь, пришедшая из Китая – далеко не вымысел. Она реально существует и представляет угрозу для жизни. Но говорить о том, что коронавирус убьёт всё человечество – как минимум глупость. Мы – люди, сильнейшие существа на этой планете. Человек разумный переживал бессчётное количество эпидемий и пандемий. И вот… мы живы. Мы живы и развиваемся, создаём новую цивилизацию, строим города и усовершенствуем технологии. К тому же не стоит забывать, что в самом Китае коронавирус уже начинает идти на спад. Эпидемию вот-вот остановят, и вакцина скоро будет представлена всему миру. Вспышка Covid-19 – это даже не «новая испанка». В случае с испанским гриппом всё было куда серьёзнее, чем кто-либо мог себе представить. Тогда погибли сотни миллионов людей. Умирали почти все: и молодые, и зрелые, и старые. Спросите себя, можно ли даже сравнивать нынешнюю инфекцию и «испанку»? Коронавирусную болезнь вполне возможно победить и избежать миллионов жертв! Её уже начинают потихоньку одолевать профессиональные медики. Мы живём в XXI веке, веке прогресса и величия. Человечество проходило через многие испытания. И через эту стихию мы также пройдём. Конечно, всё, что сейчас происходит надолго останется частью нашей истории. Но победа всё равно будет. Паника, распространившаяся по миру, лишь только усугубит ситуацию. Надо лишь запастись терпением и верой, и просто мирно и тихо ждать, пока вакцина официально не будет подана. А этот случай обязательно произойдёт, и возможно даже в 1-м полугодии 2020-го.