Названы регионы, жители которых чаще всего игнорируют службу занятости

Аргументы Недели → Общество 13+

17 марта 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото:pixabey

Безработные россияне старше 15 лет при поиске работы реже всего обращаются в органы службы занятости в Калужской области (3,4%), Чувашии (6,6%) и Курской области (6,9%).

Отмечается, что в подобные учреждения также приходят мало людей в Еврейской автономной (6,9%) и Псковской (8,1%) областях.

В свою очередь, наибольшей популярностью служба занятости пользуется в Магаданской (69,6%), Тверской (62,9%) и Самарской (61,6%) областях. Кроме того, в пятёрку лидеров по показателю попали Ханты-Мансийский (58,3%) и Чукотский (58,2%) автономные округа.