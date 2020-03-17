Опасность заражения в регионах РФ. Вымысел или реальность?

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17 марта 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

Фото: соцсети

Паника – это всегда плохое занятие. Но иногда стоит поразмыслить здраво и убрать всю фантазию подальше. Ситуация с коронавирусом действительно вышла из-под контроля. И теперь это заболевание пришло в Россию. По последним новостям на территории нашей страны находится почти 100 заболевших. В основном их болезнь протекает в лёгкой форме без всяких тяжёлых последствий.

Но факт остаётся фактом. Инфекция Covid-19 пришла в нашу страну и рассчитывает разгуляться здесь вволю. Заболевание это очень опасно для лиц пожилого возраста и в особенности для тех, у кого слабый иммунитет. Что же стоит сказать про дальнейшее продвижение вируса? Есть немалые надежды, что наши «здравоохранители» во главе с новым российским правительством всё же сдержат инфекцию и не допустят её тотального распространения по всем территориям. Но существует и вариант утечки, который предполагает худшее. Если в Москве инфекцию вполне возможно остановить, то в регионах это будет сделать куда сложнее, если не сказать более пессимистично – почти невозможно. И всему виной – старая политика правительства Дмитрия Медведева.

При прежнем премьере обрушился не только жизненный уровень в России, но и сама система здравоохранения. Нередко стало можно услышать фразы о том, что в России болеть – роскошь непозволительная. Ужасные очереди, кошмарные врачи и совершенно неэффективные лекарства. При этом цены везде и всюду просто космические. Как же в случае пандемии будет справляться здравоохранительная система в регионах? Ответы приходят неутешительные. Провинциальная часть России уже давно страдает от бедности, безысходности и произвола чиновников. Для жителей регионов распространение вируса может стать трагедией колоссальных масштабов. Из-за ужасающих дорог во многих областях РФ невозможно доехать до места даже скорой помощи. Всё развалено и разорено. Больницы в деревнях закрыты практически везде, и людям приходятся нередко лечиться собственными методами. Повезло, что сейчас у власти новый премьер-министр, который действительно взялся за дело. Господин Михаил Мишустин полон сил и энергии. Именно он заявил, что возьмёт ситуацию с инфекцией под контроль и не допустит гибели россиян. С приходом нового правительства начала стремительно меняться и ситуация с охраной здоровья. Врачи стали работать более эффективно и ответственно. Контроль над ними усилился многократно. Теперь уже никто с фальшивым дипломом не сможет пробиться на пост главврача какой-нибудь больницы. Будем надеяться, что наши медики под надзором государства будут продолжать свою работу по сдерживанию вируса и не допускать коронавирус во все города России.

На данный момент все заболевшие находятся в изоляторах. Охрана инфекционных больниц была усилена, дабы не допустить бегства заражённых. Опасность заражения всё-таки существует, но с каждым днём становится всё меньше и меньше, и всё благодаря тому, что наши медики наконец-таки всерьёз взялись за дело.