Ассоциация юристов проводит для южноуральцев бесплатные консультации

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17 марта 2020, 08:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Представители регионального отделения Ассоциации юристов России приглашают жителей Челябинской области на бесплатные юридические консультации.

Как сообщает агентство Полит74, единый день бесплатной юридической помощи проводит Ассоциация юристов России 20 марта. Записаться на консультацию можно по телефону +(7 351) 263 55 56. Консультационные пункты работают в Челябинске, Магнитогорске, Чебаркуле, и Миассе. С полным списком можно познакомиться на сайте регионального отделения Ассоциации юристов России.

Напомним, такие встречи с южноуральцами юристы проводят регулярно. Они консультируют граждан по любым вопросам, касающимся сферы семейного и гражданского права, проблем ЖКХ, ипотеки и других видов кредитов.