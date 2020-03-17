Обитель непокорённых. Правда ли, что Афганистан действительно никто не завоёвывал?

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17 марта 2020, 08:15 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

империя Ахеменидов, фото соцсети

Афганистан… Горная держава несокрушимых народов, уже много веков славящаяся своими непобедимыми воинами. По словам своих афганцев никто и никогда не завоёвывал их страну. Все, кто приходил туда с мечом или автоматом, погибали от рук местных воинов, не допускающих иноземцев на родину. Но действительно ли это правда? Давайте разберёмся поподробнее. Не стоит забывать, что почти каждый народ, проживающий на территории нашей планеты, всегда хочет быть замеченным всеми и гордо зовёт себя непобедимым.

Горцы Афганистана всегда славились яростными воинами, способными наводить ужас на врагов и атаковать из засады. Честность никогда не была знакома местным племенам. Ещё в далёкой древности во времена Ахеменидов они слыли опытными мастерами засад. Но как только в их регионы прибывала более-менее боеспособная профессиональная армия, эти племена сразу же отступали в горы, где и отсиживались. Атаковали они, как правило, исподтишка, нанося немалые потери. Частенько эти народности были разрознены и воевали между собой. Объединённая империя Ахеменидов не раз разбивала их силы, натравливая на них гигантские орды. Некоторые афганские вожди даже шли на контакт с вавилонскими шахами и признавали себя их подданными. Ахемениды, как известно, подчинили Афганистан себе (тогда он ещё назывался Бактрия), и едва не разрослись в своём могуществе до дальних земель Индии.

Александр Македонский спокойно прошёл через эти земли и дошёл до владений царя Пурушоттамы (Пора), не встретив особого сопротивления. Некоторые из князей пуштунов, местных племён, охотно пополняли его войско своими бойцами. Считать, что Александр завоевал Афганистан – не слишком исторично. После гибели великого базилевса эта область целиком принадлежала его наследникам в лице Селевкидов и Греко-Бактрийского царства. Потом пришла пора господства Парфянского царства в лице династии Аршакидов, а позднее уже и Сасанидов. Местные народы часто служили под знаменем Павлиньего Трона, вплоть до его падения в VII столетии. Как и курдов, жителей Афганистана, ценили за их мастерство в создании засад. Сасаниды их использовали в боях со многими врагами, в лице которых выступали византийцы, эфталиты, армяне и тюрки. После разгрома Сасанидов арабами афганцы какое-то время противостояли напирающим ордам с запада, но в IX веке шахство Кабулистана окончательно впало в зависимость от мусульманской династии Саффаридов. Вообще Афганистан, как единая держава, впервые стала независимой только лишь в XVII веке, да и то совсем ненадолго. Путь к независимости этой страны был полон опасных ловушек и преград. Прошло много столетий, прежде чем мечта горцев о независимом едином государстве наконец-то свершилась.

В итоге мы видим, что Афганистан не только завоёвывался разными державами, но и даже на целые столетия лишался независимости. «Непобедимые» народы частенько шли на контакты с завоевателями. Естественно говорить о том, что эта страна ни разу не была под контролем у чужаков – сплошной исторический анахронизм. Так что фраза, которую мы слышали в «Девятой роте» Бондарчука, весьма нелепа. Лишь только совсем недавно, в конце ХХ века, Афганистан получил полную независимость. И то это сопровождалось отчаянным противостоянием с организацией «Талибана» (запрещена в РФ), которое не закончилось даже сейчас.