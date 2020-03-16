"Санитарная война": во Франции запретили выходить из дома без уважительной причины

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16 марта 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Local France

Фото: Pixabay

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, в стране значительно усиливаются карантинные меры. Отныне покидать жилище разрешено, только если необходимо купить лекарства или продукты. В случае нарушения французам грозит наказание.

В таком режиме карантин будет действовать как минимум ближайшие 15 дней. Макрон несколько раз повторил, что «мы находимся в состоянии санитарной войны», и осудил людей, которые, несмотря на все предостережения, продолжили разгуливать по улицам и посещать развлекательные заведения.

Помимо домашнего карантина для всех жителей, вводится запрет на въезд для иностранцев. Будет перенесен и второй тур местных выборов. Франция уходит в тотальную изоляцию.

На данный момент во Франции коронавирусом заразили более 5 тысяч человек.