Курорт «Роза Хутор» перенес два крупных фестиваля на 2021 год из-за коронавируса

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16 марта 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели. Кубань», Ирина СИЗОВА ]

- Спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp и высокогорный карнавал Boogel Woogel, которые должны были пройти на круглогодичном горном курорте «Роза Хутор» в марте и апреле, перенесены на следующий год, - сообщила пресс-служба курорта «Роза Хутор».

15 марта текущего года администрация Краснодарского края выпустила официальное постановление о запрете на проведение мероприятий с участием более одной тысячи человек. В этой связи организаторы крупных весенних фестивалей NewStarCamp (27.03-05.04) и BoogelWoogel (8-12.04), которые должны были состояться на курорте «Роза Хутор», приняли решение об их отмене в этом году и переносе на следующий. С информацией по изменению бронирования, отмене или переносу туров можно ознакомиться в официальных аккаунтах фестивалей в соцсетях.

- В настоящий момент «Роза Хутор» работает в обычном режиме и предлагает гостям активный горнолыжный отдых и различные возможности apres-ski, — подчеркнули в пресс-службе горного курорта.

В то же время, в своей деятельности курорт учитывает текущую ситуацию и своевременно выполняет решения властей, связанные с эпидемиологической обстановкой в стране и крае.

- Уверены, в следующем году фестиваль New Star Camp и карнавал Boogel Woogel с успехом пройдут на площадках курорта «Роза Хутор» и вновь станут самыми яркими событиями российского спортивно-музыкального календаря, — отметили в пресс-службе курорта «Роза Хутор»