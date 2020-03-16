В столичных ресторанах сокращают количество столиков

Посетители московских заведений общепита стали замечать, что администрация кафе и ресторанов сокращает количество столов, чтобы добиться безопасного расстояния между ними. Таким образом меньше шансов, что люди заразят друг друга.
Подобный опыт уже практиковали в той же Италии. В стране вынуждены установить жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Пока еще не был введен жесткий карантин, в барах и прочих подобных местах старались увеличить пространство между посетителями.
Российские власти решили пока повременить с закрытием ресторанов и храмов. Однако из-за коронавируса и падения курса рубля посетителей в кафе стало уже на четверть меньше.
В Нидерландах, как только правительство объявило о закрытии кофешопов, туда выстроились километровые очереди.