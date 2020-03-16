Жрицы любви согласны выполнять свою работу только в масках

Аргументы Недели → Общество 13+

16 марта 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Несмотря на угрозу распространения COVID-19 и всеобщую панику, легальные публичные дома в Америке пока по-прежнему открыты для посетителей. Чтобы себя обезопасить, ночные бабочки принимают профилактические меры.

Обозреватель одного из американских изданий обзвонил несколько крупных борделей и узнал, как девушки легкого поведения пытаются и клиентов не потерять, и не заболеть коронавирусом.

В одном из заведений ему ответили, что у всех посетителей на входе в обязательном порядке измеряют температуру. В другом – клиенты должны непременно быть в медицинских масках и желательно в перчатках. Но масок-то в продаже нет, поэтому многие шутят, что скоро девушки будут брать не деньгами, а именно масками.

Снимать их запрещено даже в процессе интима.

Почти во всех публичных домах стоит огромная бутыль с дезинфицирующим средством для рук и лежат антибактериальные салфетки. Ими протирают ручки дверей и все, до чего дотрагивается клиент…

Всех ночных бабочек при малейшем проявлении простуды отпускают домой и просят самоизолироваться.

Ранее поступила новость, о том, что один из борделей Испании закрыли на карантин вместе с посетителями. Позже стало известно, что это чья-то злая шутка.

Тем временем сейчас не самые сладки времена у порноактеров – съемки прекращены, работы нет. Многие перепрофилируются в вебкам-модели (демонстрируют свои прелести онлайн), либо самостоятельно снимают хоум видео и затем продают – спрос на эротику, когда все сидят дома, огромный.