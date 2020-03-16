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Из-за короновируса отменен матч 23-го тура чемпионата России "Локомотив" — "Оренбург"

, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]

Из-за короновируса отменен матч 23-го тура чемпионата России

Болельщики двух футбольных команд – «Локомотива» и «Оренбурга» сильно разочарованы – встреча, которая должна была пройти 21 марта отменена из-за пандемии коронавируса.

О том, что матч 23-го тура чемпионата России по футболу между московским "Локомотивом" и "Оренбургом" не состоится сообщили в пресс-службе "красно-зеленых". Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете на проведение массовых мероприятий, причем это касается любых праздников и спортивных соревнований, которые проводятся как в помещении, так и на открытом воздухе.

Напомим, что во многих странах мира либо отменены спортивные мероприятия, либо решено проводить игры при полном отсутствии зрителей. Правда, несмотря на пустые трибуны, для любителей спорта трансляции матчей все же будут показаны.

БИ

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