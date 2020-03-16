Московский зоопарк временно закрывается

Стало известно о том, что в связи с угрозой распространения коронавируса с 17 марта до 10 апреля перестает принимать посетителей столичный зоопарк.
О временном закрытии сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она подчеркнула, что смотрители и зоологи не прекратят свою работу, будут следить за животными. Желающие смогут наблюдать за любимыми пандами в режиме онлайн. В ближайшее время трансляций станет больше.
Ранее поступила информация о том, что приостановлены занятия в рамках проекта «Московское долголетие». Отменяются концерты в «Зарядье».