Московский зоопарк временно закрывается

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16 марта 2020, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Стало известно о том, что в связи с угрозой распространения коронавируса с 17 марта до 10 апреля перестает принимать посетителей столичный зоопарк.

О временном закрытии сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она подчеркнула, что смотрители и зоологи не прекратят свою работу, будут следить за животными. Желающие смогут наблюдать за любимыми пандами в режиме онлайн. В ближайшее время трансляций станет больше.

Ранее поступила информация о том, что приостановлены занятия в рамках проекта «Московское долголетие». Отменяются концерты в «Зарядье».