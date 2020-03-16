Совершенство заключено в деталях

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16 марта 2020, 21:29 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

домашние растения, фото: соцети

Завершенность образа придают мелочи, без которых общая картинка казалась бы не такой интересной.

В дизайне интерьера – это комнатные растения. Думаю, каждый понимает какую пользу приносят горшочные или свежесрезанные цветы. Самое главное свойство, особенно в сложившейся ситуации в мире – это выделение фитонцидов, которые способны убивать или подавлять рост и развитие бактерий или микроскопических грибов. И не стоит забывать, что комнатные растения хорошо очищают воздух от примесей и тяжелых металлов.

Самые неприхотливые растения, чаще всего, не обильно цветущие или декоративно-лиственные. Монстера, крассула, пальмы, плющ, эхеверия, различные сорта фикусов, папоротники. Некоторые растения летом можно держать на балконе, а на зиму забирать в дом. Это розы, гортензии, хризантемы. Через 14 дней после покупки растение обязательно нужно пересадить в подходящий грунт.

Сейчас набирает свою популярность новый тренд в фитодизайне – зеленые стены. Панели растений, выращенные вертикально на конструкциях, с встроенное системой автоматического полива, которые могут быть либо свободно стоящими, либо прикреплёнными к стенам.

Еще один тренд – флорариумы. Растения сажают в круглые аквариумы или прозрачные вазы так, чтобы было видно цветные камешки, корни, почву. Как правила туда высаживают суккуленты, кактусы, алоэ.

Огромные растения в горшках, которые обычно знакомы нам по холлам в санаториях или домах культуры, снова вошли в моду. Только представьте, как хорошо бы смотрелся фикус Бенджамина с декоративно завитым стволом в вашей гостиной!

Пора забыть об искусственных цветах! Если вы беспокоитесь о том, что не сможете ухаживать за растением, то выбирайте сухоцветы. Подойдут эвкалипт, засушенные коробочки лотоса, лаванда или ветки хлопка.

Как подобрать растения для своего дома? Важно понимать, куда вы хотите поселить нового обитателя. Например, в спальне не рекомендуется размещать большое количество растений, потому что в темное время они поглощают кислород и выделяют углекислый газ, от которого у человека могут начаться головные боли. Отличным вариантом будет поставить на прикроватную тумбочку горшочек лаванды, которая поможет нормализовать сон.

Для кухни лучше всего подойдут растения с плотными листьями, с которых будет проще всего смывать жировой налет. Особенно они будут полезны тем, у кого стоит газовая плита – помогут очистить воздух от вредных примесей. Например, аглаонема.

При выборе комнатного растения в гостиную можно разгуляться на широкую ногу. Сюда подойдут и фикусы, и монстеры, и цветущие растения – коланхоэ, азалии, фиалки.

В ванную комнату можно разместить тропические растения, которым требуется повышенная влажность воздуха: орхидеи, папоротники, сенполии.

Тут сразу напрашивается вопрос, а какие растения не рекомендуется держать в квартире? Особенно внимательным к этому вопросу стоит подойти владельцам домашних животных. Замиокулькас – очень красивое и неприхотливое растение является смертельно ядовитым. Такая же история с диффенбахией. С осторожностью надо быть с цветущими растениями, которые могут иметь очень резкий раздражающий запах или иметь вызывающую аллергию пыльцу.

Также важно понимать, что растения в горшках, которые мы покупаем цветущими, быстро погибнет после покупки, потому что оно является выгоночной культурой. То есть чтобы растение обильно зацвело, флорист использует специальные агротехнические приемы, которые невозможно повторить дома. Поэтому такие растения можно сравнить с букетами. Единственное, что мы можем сделать, это своевременно пересадить растение в подходящий грунт и постараться создать необходимые экологические условия.

Запомните: внимание к мелочам рождает совершенство, а вот совершенство уже не мелочь.





