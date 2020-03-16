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Три тысячи людей спрятались от коронавируса на лайнере в открытом океане

, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

Три тысячи людей спрятались от коронавируса на лайнере в открытом океане
Фото: Pixabay

«Ноев ковчег» – так в шутку называют круизный лайнер, который отправился в кругосветное путешествие и, как только началась паника из-за коронавируса в Европе, решил самоизолироваться. Так и плавает теперь в открытом океане.

Корабль Magnifica c более чем 3 тысячами человек (две тысячи пассажиров и около тысячи персонала) вышел в океан из французского Марселя еще в начале января. За это время лайнер заходил в порты разных стран, и никто не заразился коронавирусом.

Когда распространение болезни усилилось, руководство компании посоветовало всем находящимся борту не сходить на берег, а изолироваться в самом безопасном от болезни месте.

На корабле находятся около 20 россиян. На лайнере не скучно – вкусно кормят, есть спортзалы, бары, театры, бассейн и спа, а также уроки иностранных языков. Покинуть райское место решили только чуть больше 100 человек.

РК

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