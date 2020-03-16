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16 марта 2020, 19:19 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Здание ЕСПЧ, фото соцсети

Правительство России оспаривает в ЕСПЧ жалобу, которую направили женщины, оказавшиеся жертвами домашнего насилия во многом по вине бездействия полиции. Власти считают, что государство не несёт ответственность за преступления, совершённые в кругу семьи.

Правительство России ответило на жалобы четырёх Россиянок, Натальи Туниковой, Маргариты Грачевой, Ирины Петраковой и Елены Гершман, которые регулярно подвергались домашнему насилию. По мнению пострадавших женщин, правительство и его представители не в силах защитить своих граждан от физической расправы со стороны родственников, с этим они обратились в ЕСПЧ. В возражениях к жалобе, которые российские власти также направили в Европейский суд по правам человека, сообщается, что Россия не должна выплачивать компенсации пострадавшим, а также нести ответственность за преступления, совершённые такими же рядовыми гражданами, как и сами пострадавшие, а не должностными лицами. То есть, пока в насилии над человеком не принял участие полицейский, власти ответственности не несут. Более того, по мнению представителей правителтства, потерпевшие не имеют права даже оспаривать законность бездействия полиции, которое связано с привлечением обидчика к ответственности. Если полиция отказывается возбуждать уголовное дело – оспаривать это нельзя.

Все это можно расценивать как очередной этап борьбы простых активистов за отмену декриминализации домашнего насилия. Скорее всего, весьма безуспешный и безрезультатный этап, раз официальные представители власти так жестко реагируют на попытку защитить свои права в ЕСПЧ. Однако осложняет ситуацию то, что жалобу направляли как раз не простые активисты, а настоящие потерпевшие, чья жизнь висела или продолжает висеть на волоске из-за беззащитности перед лицом властного и жестокого насильника. Что побудило женщин обратиться в ЕСПЧ?

Наталья Туникова



Наталья Туникова, фото соцсети

В 2010 году Наталья Туникова переехала в Москву с ребёнком от первого брака, в том же году с ней связался в соцсетях Дмитрий Новосельский. Когда-то они были знакомы и по инициативе Новосельского возобновили общение. За этим последовали свидания, за свиданиями – ухаживания со стороны Дмитрия. Примерно через полгода Наталья и Дмитрий съехались.

Сначала все было в порядке, но, по наблюдениям Натальи, спустя несколько месяцев совместной жизни Новосельский начал меняться, ревновать женщину к дочери, замыкаться и выпивать. Впервые агрессию он проявил после того, как Наталья сообщила ему о своих планах баллотироваться в муниципальные депутаты. Избил Дмитрий её в первый раз тоже во время разговора об общественной деятельности Натальи: налетел с кулаками и начал наносить удары по голове. Впоследствии за этот инцидент он долго извинялся и умолял женщину не разрывать отношения, обещая исправиться. Однако этого не произошло: Дмитрий регулярно, примерно раз в три месяца, избивал Наталью, попутно убеждая её, что она сама виновата в этом насилии. Женщина верила, винила себя, надеялась, что каждый новый инцидент станет последним. Это продолжалось более двух лет. Последний конфликт произошёл из-за того, что Наталья якобы взяла телефон Дмитрия и прочитала его переписку с родственниками. В этот день Дмитрий чуть было не убил Наталью.

По воспоминаниям женщины, Новосельский пытался выкинуть её с шестнадцатого этажа: он толкал её к открытому окну, нанося удары по голове. В шоковом состоянии, для того, чтобы защититься, Наталья схватила кухонный нож и нанесла удар по Дмитрию. Он выжил, даже самостоятельно вызвал скорую, которая его и увезла. За скорой приехала полиция, которая начала допрашивать Наталью, на неё завели уголовное дело. Якобы Наталья пыталась убить Дмитрия, который, между прочим, уже на суде заявил, что ему не известны причины нападения Туниковой. Подозревали, что женщина была пьяна (экспертиза при этом не нашла следов алкогольного опьянения в организме женщины). Только благодаря действиям адвоката и свидетелей, которые видели следы побоев на теле Натальи, удалось избежать наказания для женщины. Её могли посадить на десять лет. Дмитрий Новосельский наказан не был, так как к тому моменту подоспел закон о декриминализации домашнего насилия.

Маргарита Грачева

Маргарита Грачева, фото соцсети

Если для Натальи Туниковой все закончилось относительно хорошо, то жизнь Маргариты Грачевой уже никогда не станет прежней: муж отрубил ей кисти обоих рук. При этом сделал он это вполне осознанно, даже не в порыве гнева. Четко спланировав приступление, Дмитрий Грачев увёз жену в лес, связал, долго пытал её, лишил её рук, после чего сдался полиции и отвёз женщину ко врачам. Хирургам удалось сделать фактически невозможное, одну кисть они пришили обратно, но вот вторую пришлось заменить протезом.

Началось все с того, что после нескольких лет совместной жизни Маргарита вышла из декрета на работу. На фоне растущего карьерного успеха отношения в семье стали ухудшаться. Дмитрий и Маргарита перестали общаться так, как общались раньше, по словам женщины, совместный быт превратился в банальное сожительство. Женщина решила, что пора разводиться, и сообщила об этом мужу, который воспринял предложение агрессивно: достаточно длительное время устраивал скандалы, подозревал жену в изменах, разорвал её паспорт. И это несмотря на то, что Маргарита даже не собиралась отбирать у мужа детей, она считала, что их они смогут воспитывать совместно, как и раньше.

Однажды Дмитрий помогал Маргарите на машине провожать детей в школу, после чего увёз женщину в лес и угрожал ей расправой, держа в руках нож. После инцидента женщина незамедлительно обратилась в полицию, которая не предприняла ровным счетом ничего: заявление обработали только через двадцать дней, и единственное, что сделал участковый, это провёл с мужем женщины «профилактическую беседу» во дворе дома. Это только сильнее разозлило Дмитрия.

После беседы с участковым Дмитрий стал вести себя примерно, притворялся доброжелателем, попутно разрабатывая план расправы. Так, в один день под ложным предлогом Дмитрий посадил Маргариту в свою машину, увёз её в лес и пытал. По воспоминаниям женщины, все это длилось полтора часа, Дмитрий вёл себя спокойно, рассказывал жертве о своих познаниях в области медицины: он выяснил сколько времени человек может выдержать с отрубленными кистями рук. Все это время Маргарита оставалась в сознании даже тогда, когда муж снова усадил её в машину и повёз в больницу, сообщая ей о приливе адреналина, который он испытывал. О том, что испытывала в этот момент женщина, лишившаяся рук, он видимо не думал.

Дмитрия посадили в колонию строгого режима на 14 лет, а уголовное дело удалось завести благодаря общественному резонансу, который вызвал рассказ матери Маргариты о том, что произошло с ее дочерью. Участковый, который безответственно отнёсся к заявлению женщины, отделался увольнением.

Елена Гершман



Елена Гершман, фото соцсети

Муж избивал и измывался над Еленой ещё до рождения ребенка, однако женщина увидела в беременности спасение замужества. У Елены Гершман и её мужа Олега рождается дочь Ева. Она, к несчастью, не исправила ситуацию: Олег продолжил бить жену за то, что она поправилась после родов, стала уделять недостаточно внимания его персоне и плохо содержать совместное жилье. Не остановила мужа и полиция. Когда Олег в очередной раз избил Елену и их дочь, женщина обратилась к представителям правоохранительных органов, однако там её убедили забрать заявление.

Женщина решила подать заявление на развод, после чего её муж выкрал Еву из детского сада. Длительное время Елена через суд добивалась правды, и в конце концов суд обязал Олега вернуть ей ребёнка. Однако на этом все не закончилось, и бывший муж силой отбирает Еву, с которой сбегает в Минск. Лишь с помощью добровольных поисковых отрядов женщине удалось обнаружить свою дочь. Все могло бы закончиться ещё в тот момент, когда женщина обращалась в полицию. Однако её убедили не делать уголовника из её мужа-насильника, это якобы навредило бы репутации дочери, которая около двух лет находилась в серьёзной опасности.

Ирина Петракова



Ирина Петракова, фото соцсети

Впервые, судя по рассказу Ирины Петраковой, муж её ударил, когда она была беременна. При этом о беременности он знал: женщина была на седьмом месяце, и тем не менее, ударил он её именно в живот.

Изначально Алексей был примерным семьянином, все деньги приносил в дом, заботился, но после того, как женщина забеременела, все изменилось. Избивать Алексей начал Ирину раз в полгода, причины ему были не нужны. По воспоминаниям жертвы, агрессия могла вспыхнуть абсолютно по любому незначительному поводу, даже из-за того, что Ирина могла «не так на него посмотреть». Однажды Алексей побил жену из-за того, что застрял в пробке на выезде из торгового центра, то есть, банально вымещал злобу на человеке, которого когда-то любил. Он знал, что Ирина не может разорвать с ним отношения, ведь она была в зависимом от него положении: в случае развода женщина оказалась бы на улице.

Более того, Ирина любила мужа и винила во всем себя. После того, как он приходил с работы, бежала с детьми на улицу, чтобы Алексей мог отдохнуть. Надеялась хоть как-то исправить отношение мужа к детям: их он не принимал, особенно младшего сына, называя его «ублюдком». Расстраивалась из-за кулинарных промахов, которые могли вывести мужа из себя. Однажды, не выдержав нападения мужа, вызвала полицию и скорую, однако через час мужа отпустили, и он, вернувшись домой, снова накинулся на жену. Не остановил Алексея и развод, и даже после официального расставания с Ириной мужчина продолжил её переодически истязать.

Во всех четырёх ситуациях, изменивших жизнь этих женщин навсегда, можно видеть безалаберное отношение полиции к проблеме жестокости и насилия, которое происходит в кругу семьи. По мнению жертв и активистов, это происходит из-за того, что с подачи властей страны была проведена декриминализация домашнего насилия.