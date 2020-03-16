Собянин ограничил проведение любых досуговых мероприятии в Москве

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16 марта 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Собянин, фото соцсети

Новые ограничения в связи с коронавирусом введены в Москве, в частности государственные школы с 21 марта по 12 апреля будут закрыты, а работа кружков и секций программы «Московское долголетие» приостановлена. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

«В связи с ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией многие страны мира усиливают меры карантина. В Москве скорость распространения инфекции кратно ниже. Тем не менее, есть определенная динамика - за выходные заболели еще 20 человек. Поэтому я принял решение о введении дополнительных ограничений», - написал Сергей Собянин.

Так, с 17 марта 2020 года режим свободного посещения распространяется на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы.

«С субботы, 21 марта 2020 г. (включительно), до воскресенья, 12 апреля 2020 г. (включительно), государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты. По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс. Прошу родителей, принявших решение временно забрать своих детей из школы, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому», - написал мэр.

Кроме того, мэр попросил москвичей старшего возраста, как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции, максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру.

«При малейших признаках ОРВИ немедленно вызывайте врача на дом. До особого распоряжения будет приостановлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие», а также любых культурных и развлекательных мероприятий, проводимых на базе городских центров социального обслуживания», - написал Сергей Собянин.

Также запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) - с числом участников более 50 человек единовременно. «Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля 2020 года», - говорится в сообщении.

Помимо прочего, требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней распространяется на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц.

«В наземном транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах) временно отменяется продажа билетов водителями в салонах транспортных средств. Эта мера снизит риски заражения водителей общественного транспорта», - сообщил Сергей Собянин.

Департаменту труда и социальной защиты поручено подготовить предложения о дополнительных мерах адресной социальной поддержки граждан, а оперативному штабу по экономическим вопросам в столице - подготовить предложения о поддержке предприятий и организаций, деятельность которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности.

«Разъяснение порядка применения ограничений, введенных режимом повышенной готовности, возложено на Оперативный штаб по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в городе, - написал мэр.

Он отметил, что вводимые ограничения являются абсолютно необходимыми и будут отменены немедленно после того, как эта необходимость отпадет. «Надеюсь на понимание, поддержку и чувство солидарности москвичей», - добавил Сергей Собянин.