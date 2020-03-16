Владимир Колокольцев совершил рабочую поездку в Ставропольский край

Министр внутренних дел, генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Ставропольский край посетил Отдел МВД России по Минераловодскому городскому округу.
Глава ведомства провел совещание с руководством краевой полиции, на котором были рассмотрены актуальные вопросы служебной деятельности, а также ознакомился с работой дежурной части, миграционного подразделения, специалисты которого ежедневно проводят прием граждан.
Также в Пятигорске Владимир Колокольцев провел рабочее совещание с руководством и личным составом городского отдела внутренних дел, посетил ведомственный музей и возложил цветы к Мемориалу «Огонь Вечной Славы», сообщает mvdmedia.