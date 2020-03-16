Натуральная «дичь»

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16 марта 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

В деле 56-летнего индивидуального предпринимателя-инвалида, осужденного на 7 лет тюрьмы, не обнаружено ни свидетелей, ни потерпевших, ни материального ущерба.

На заседания в Суде Московской области, где уже полгода идут апелляционные слушания по делу индивидуального предпринимателя Евгения Коваленко и юриста Сергея Якушева, каждый раз приходят журналисты, правозащитники и просто неравнодушные люди, которые хотят поддержать осужденных и их родственников. Очередное заседание должно состояться через неделю – 24 марта. Об этом деле неоднократно рассказывали федеральные СМИ, его комментировали депутаты Госдумы и юристы, тысячи людей подписали петицию в защиту жителей Подмосковья. Став заключенным, 56-летний инвалид Евгений Коваленко за последний год превратился в медийную персону – теперь он даже ведет собственный блог на «Эхо Москвы», а администрация СИЗО № 2 в Калужской области, где сейчас находится осужденный, уже привыкла к звонкам из Москвы и визитам к своему «знаменитому» постояльцу. Однако, сам Евгений Коваленко, не так представлял свое будущее и совершенно не рад свалившейся на него «популярности».

Особенности национального бизнеса

Заняться бизнесом Евгений Коваленко решил уже после сорока лет. До этого всю свою жизнь был простым «трудягой» – работал «на северах», был водителем, строителем, бригадиром, снабженцем. Перебравшись с семьей в Подмосковье, взял кредит в «Сбербанке», купил два земельных участка в селе Остров Ленинского района Московской области и начал строить собственное складское хозяйство со всей сопутствующей инфраструктурой. За десять лет с нуля «поднял» целый комплекс: теплые склады, авторемонтный участок, котельную, гаражи, общежития для рабочих. В 2015 году предприниматель решил узаконить теплотрассу и линию электропередач, которые несколько лет строил в своем хозяйстве параллельно с другими объектами. Для этого он обратился в специализированную организацию «Эксперт-М», которая провела все необходимые экспертизы и инициировала соответствующие предусмотренные законом процедуры. Видновский городской суд своим решением от 3 августа 2015 года на основании имеющихся документов признал право собственности на теплотрассу и линию электросети за бизнесменом. Тот же самый суд спустя четыре года приговорил Евгения Коваленко и работавшего с ним юриста Сергея Якушева к 7 и 5 годам тюремного заключения, соответственно. Коваленко и Якушева обвинили в мошенничестве, «совершенном в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору», выразившемся в приобретении путем обмана или злоупотребления доверием прав на ту самую теплотрассу, которая находится на участке Коваленко, и которую Видновский суд четырьмя годами ранее признал собственностью Коваленко. Объяснить сей юридический казус никто не может. Если теплотрасса принадлежит Коваленко – то каким образом он похитил ее сам у себя? Если это спор хозяйствующих субъектов – то почему Коваленко и Якушев получили такие запредельные реальные сроки, какие в России не дают зачастую даже убийцам? В конце концов, если это судебная ошибка, то почему оба мужчины до сих пор сидят в тюрьме? Московский областной суд, в котором рассматривается апелляция, до сих пор не смог определиться: оставить приговор в силе или отменить решение ранее вынесенное судом первой инстанции. Между тем Якушев, и Коваленко, взятые под стражу еще на этапе следствия, уже в общей сложности больше двух лет провели за решеткой. Но жертвами этой «судебной ошибки» стали не только эти двое мужчин. Доведенная до отчаяния запредельным сроком приговора, и тем, что семья осталась без средств к существованию, покончила с собой жена второго обвиняемого по делу - юриста Сергея Якушева. Без обоих родителей остался несовершеннолетний ребенок. Якушева не отпустили даже на похороны жены. У Коваленко «на воле» тоже осталась семья и дети. У самого Евгения ампутировано одно легкое, и после двух лет нахождения за решеткой сильно ухудшилось здоровье, обострились сопутствующие заболевания, так что врачи не уверены, что он вообще доживет до окончания своего тюремного срока.

Странное дело

Вся эта история полна странностей и нестыковок, изложение которых в апелляционной жалобе занимает 18 страниц, и которые вызывают множество закономерных вопросов.

Инициатором уголовного дела №11701460017001796, возбужденного в 2017 году управлением МВД России по Ленинскому району Московской области в отношении индивидуального предпринимателя Коваленко стала дочерняя структура алкогольного гиганта «Кристалл» - компания «Регион Бизнес Контакт» (ООО «РБК»), чьи склады находились по соседству с хозяйством Евгения Коваленко, и которая неоднократно предлагала Коваленко осуществить врезку в его теплотрассу на невыгодных для него условиях. Между тем, ни на этапе следствия, ни в ходе судебного процесса так и не было представлено ни одного документа, подтверждающего претензии «дочки» алкогольного гиганта к своему соседу.

«Приложенные к заявлению документы изначально не подтверждали никаких прав «Кристалла» на теплотрассу, многие не были оформлены надлежащим образом, прилагались какие – то ксерокопии векселей, акт их приёма – передачи, в котором нет ни слова о том, что они имеют отношение к расчётам за строительство теплотрассы. Старшего лейтенанта юстиции - Орлову Т.Ф. это не смутило и она вынесла постановление о возбуждении уголовного дела», - рассказывает адвокат Глеб Горбунов.

28 декабря 2017 года Евгению Коваленко было предъявлено обвинение в мошенничестве, а через два дня Коваленко, который ни разу не был судим, и который еще на этапе следствия добровольно сдал загранпаспорт, отправили за решетку. В июле 2018 года обвинение было предъявлено и юристу Сергею Якушеву. По словам Сергея Якушева, ему якобы предлагали дать ложные показания против Коваленко, либо грозили длительным тюремным сроком. Якушев неоднократно заявлял об этом в ходе следствия и суда, но на это «не обратили внимания».

Следствие было закончено осенью 2018 года. Дело было передано в Видновский городской суд на рассмотрение судьи Маргариты Волчихиной. Вначале рассмотрение дела затягивали. Всё это время Коваленко и Якушев – не убийцы, ранее не судимые, не предпринимавшие попыток скрыться от следствия – находились в СИЗО. Процесс активизировался только в августе. И с этого момента судья Волчихина без разбора и почти со скоростью пулемётной очереди стала отклонять все ходатайства адвокатов о допросе дополнительных свидетелей, об истребовании ряда важных материалов, о наличии которые имели значения для разбирательства и так далее. Ни один свидетель со стороны защиты не был допрошен в суде. Все ходатайства о проведении повторных экспертиз были отклонены.

По словам адвоката Глеба Горбунова, который осуществлял защиту Евгения Коваленко в суде, так называемые потерпевшие не имели абсолютно никаких законных прав на указанные линейные объекты. - По делу было бесспорно установлено, что ООО «РегионБизнесКонтакт» не являлось собственником, либо законным владельцем теплотрассы, которая имела все признаки самовольной постройки, но никак не являлась объектом хищения. Приговор по «делу Коваленко и Якушева» не только является незаконным и необоснованным и противоречит не только интересам правосудия, но и здравому смыслу. Нельзя похитить то, что построено тобой, на свои деньги, на своем участке, и на что ни у кого другого нет прав. Это – аксиома».

Вся линия обвинения была построена на показаниях так называемого «тайного свидетеля» - имя которого не было названо и которому нельзя было задать вопросы во время судебных слушаний. Данные обстоятельства, мягко скажем, обескураживают. Но этим странности в деле Коваленко и Якушева не исчерпываются. Когда в ноябре 2018 года дело Коваленко и Якушева поступило в суд, несмотря на то, что оба обвиняемых ранее не были судимы, а их заграничные паспорта были добровольно сданы на хранение еще на этапе следствия, судья Маргарита Волчихина сразу же продлила меру пресечения в виде заключения под стражу на 6 месяцев и отклонил ходатайство адвокатов о возращении дела на дополнительное расследование. За время судебного процесса, который длился 10 месяцев, не было допрошено ни одного свидетеля со стороны защиты. Кульминацией такой позиции суда стал отказ в допросе специалиста, который явился в суд по приглашению адвокатов обвиняемых. Аналогичным образом было «рассмотрено» и ходатайство о необходимости проведения повторной экспертизы.

Затем процесс поставили «на паузу» и возобновили только, когда у суда появился «секретный свидетель». В современной российской судебной практике - это человек, имя которого не разглашается; внешность которого сохраняется втайне; и очная ставка и опознание с которым проводятся так, что обвиняемый и адвокаты его не видят. Таким образом, сторона защиты фактически лишена возможности задать такому свидетелю какие-либо вопросы на стадии следствия. Показания «секретного свидетеля» в точности – буквально дословно, по мнению адвокатов, совпадали с версией следствия.

«Формулировки приговора в части описания якобы совершённых Коваленко преступных деяний практически дословно воспроизводят текст обвинительного заключения по делу, а изложение в приговоре показаний вышеуказанных свидетелей полностью совпадает, включая слова и пунктуацию, с текстом обвинительного заключения, составленного следователем, что уже само по себе является грубейшим нарушением закона, влекущим отмену приговора». – Рассказал адвокат обвиняемых Глеб Гордеев.

Где правда?

Даже если предположить, что Коваленко и Якушев действительно виновны в совершении противоправного деяния, ни адвокаты, ни правозащитники не понимают, чем обоснована такая суровость приговора и меры наказания. Трубы и провода, в хищении которых обвиняют Коваленко и Якушева, как были, так и продолжают находиться на своем месте – в хозяйстве Евгения Коваленко. Теплотрасса – это не мешок картошки и даже не машина: утащить ее с собой или перевезти на другое место невозможно.

Можно допустить, что теплотрасса и линия электропередач, были легализованы ненадлежащим образом. Но в таком случае, они являются всего лишь самовольными постройками, и это не предусматривает уголовной ответственности. Тем более, что ни Коваленко, ни Якушев не имели никакого непосредственного отношения к процедуре легализации этих объектов: всем занималась специализированная организация «Эксперт-М», имеющая соответствующие сертификаты и полномочия.

Вызывает недоумение и то обстоятельство, что «потерпевшие» не заявляли о возмещении ущерба. Более тогоредставители компания «РегионБизнесКонтакт», инициировавшей это уголовное дело, уже давно не появляются на судебных слушаниях, а сама компания находится в стадии банкротства.

Таким образом, сложилась удивительная ситуация. «Потерпевшие» не смогли представить никаких документов, доказывающих их права на теплотрассу и линию электропередачи. Сами линейные объекты как были, так и продолжают оставаться на своем месте. Единственный свидетель по делу – аноним, имя которого неизвестно, и которому нельзя задать вопросы. Сами потерпевшие испарились и не заявляют даже о компенсации «причиненного» им ущерба. Но при этом два жителя Подмосковья продолжат находиться за решеткой, а жизни их близких разрушены в буквальном смысле слова.

«О деле Коваленко и Якушева я узнал ровно в тот день, когда бывший председатель правительства Медведев получил принять меры по повышению доверия бизнеса к правоохранительным органам, судам и прокуратуре. На примере этой ситуации, по-моему очень хорошо видно, что происходит и о каком доверии может идти речь, если любого предпринимателя могут посадить в два счета по абсолютно абсурдным обвинениям. Дело Коваленко и Якушева – это самая настоящая «дичь», при этом совершенно типичная для нашей страны. Скоро будет полгода как дело рассматривают в апелляции. Суд прекрасно понимает, что обвинение несостоятельно, что приговор абсолютно неадекватный. Но отменить – это значит признать, что у нас система ошибается. А этого система никак не может допустить. Поэтому у нас в апелляции доля отмены приговоров составляет меньше одного процента. И по этой же причине из 200 предпринимателей, переживших уголовное дело, 185 больше никогда не возвращаются в бизнес. Потому что у нас в стране это просто опасно». – Делится своим мнением депутат Госдумы Валерий Рашкин, который рассказал об этой истории широкой аудитории с парламентской трибуны и следит за судьбой осужденных.