На пассажира, который оголился в салоне самолета, прибывшего в Домодедово, завели уголовное дело

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16 марта 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

На пассажира рейса Акаба – Москва, который прорывался в кабину пилотов, а затем оголился, завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

По информации ведомства, житель Тульской области в возрасте тридцати одного года во время полета вскочил со своего места и начал прорываться в кабину пилотов. После этого он попытался открыть один из выходов, а затем оголился.

Командир сообщил в дежурную часть линейного управления МВД РФ в аэропорту Домодедово о неадекватном пассажире, и к борту был направлен наряд полиции. К моменту прибытия правоохранителей пассажир успокоился.