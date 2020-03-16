В Тайшете четверо детей погибли при пожаре в частном доме

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16 марта 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

Произошло возгорание в частном доме, расположенном на улице Горной в Тайшете. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС на полу в комнате были обнаружены тела 4 малолетних детей в возрасте 11 месяцев, трёх, четырёх и шести лет.

Установлено, что в момент возгорания мать детей находилась во дворе, кормила домашний скот. Где был отец, сейчас выясняется.

Следственным отделом по городу Тайшет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).