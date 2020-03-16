Сэкономил или потерял? Поддельные карты «Тройка» продаются онлайн

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16 марта 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели», Анна Шейфер ]

Проездная карта "Тройка" подвергается атакам

На сервисах частных объявлений, таких как Юла и Авито, можно встретить десятки «выгодных» предложений купить транспортную карту «Тройка». Стоимость в среднем в два раза ниже, чем в кассах метрополитена. Что это: способ экономить на проезде или мошенничество?

«Тройка» – универсальная карта для проезда на всех видах общественного транспорта Москвы. Появилась она в 2013 году, а в 2020-м ей пользуется 90% пассажиров столичного транспорта. Каждая из таких карт оснащена чипом, в котором хранится информация о балансе и операциях. «Умельцы» взламывают карты, накручивают средства или устанавливают на «Тройку» безлимитный проезд. Информация по взлому карт в свободном доступе гуляет по интернету.

Программист Игорь Шевцов еще в 2016 году написал статью и создал целое приложение «TroykaDumper», которое позволяло пополнять баланс «Тройки», не используя реальные деньги. Для этого пользователю нужен лишь смартфон с функцией NFS. Он назвал свою работу «исследованием», благодаря которому удалось выявить слабые места в защите карты. После этого уязвимость устранили. По решению ишимского суда, статью Игоря запретили и закрыли для просмотра. Приложение тоже не работает. Но подделки не перевелись.

Стоит отметить, что взлом карты – уголовно наказуемое преступление. Это проездной документ. Действия злоумышленников могут квалифицировать по разным статьям. Так в 2019 году трёх хакеров приговорили к условным срокам и штрафам за мошенничество с «Тройками». Их обвинили в причинении имущественного ущерба, неправомерном доступе к компьютерной информации и создании вредоносной программы.

Специалисты отмечают, что мошенничество с транспортными картами не приносит большой прибыли. Руководитель агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц в эфире радио Москва FM говорил: «Это редкость, на этом много хакеры не заработают. Это как развлечение для себя. Некая демонстрация своих умений».

Однако такие карты с успехом продаются в интернете. На одно из объявлений о продаже выгодной карты наткнулся Александр Шиляев. Он рассказал «Аргументам недели» о том, как встретился с мошенниками:

«Моя жена потеряла «Тройку» через неделю после того, как приобрела безлимитный проездной на 1 месяц. К сожалению, восстановить карту при утере невозможно. Она не персонифицирована, поэтому, даже зная номер, сделать ничего нельзя. Я вспомнил, что на сервисе «Юла» мне попадались предложения с «Тройками». Мы нашли там продавца, который предлагал карту с проездным на месяц стоимостью 1200 р. При этом такая карта в кассе метрополитена стоит 2170 р. Мы даже не могли подумать, что это может быть обманом. Тем более при покупке её можно сразу проверить на валидаторе. Встретились с продавцом в метро. Молодой человек согласился сам привезти карту в тот же день на конечную станцию. При проверке на экране турникета действительно высветился срок действия. Но через неделю использования карта заблокировалась. Пройти на станцию метро по ней уже не получалось, однако на наземном транспорте карта срабатывала как действительная. Мы написали продавцу о проблеме, он уверил, что карта просто размагнитилась, и заменил её. Вторая карта перестала срабатывать в метро уже через 3 дня. После этого на наши сообщения уже никто не отвечал. Получилось, что мы не сэкономили, а выбросили эти 1200 р. А на следующий день пошли за проездным в кассу метро».

В похожей ситуации оказалась Лейла Хакбердиева. В своём блоге девушка рассказывает, как приобрела взломанную «Тройку», которая перестала срабатывать уже через несколько дней. При этом продавец уверял, что продает карту, потому что переезжает в другой город.

Единственный способ не попасть в лапы мошенников – покупать и пополнять транспортные карты только в официальных точках: кассах и новых автоматах по продаже билетов метрополитена, автоматизированных киосках ГУП «Мосгортранс» и пригородных железнодорожных кассах, отмеченных информационными стикерами.

Проверка на валидаторе при покупке «Тройки» с рук сразу не покажет, что карта нелегитимная. Когда мы проходим через турникет, в систему поступает информация. Программа сверяет, когда и с какого терминала происходило пополнение. У взломанных карт такой информации нет. Через определённое время эти карты фиксируются как подозрительные и блокируются.

Московский метрополитен дал официальный комментарий «Аргументам недели»:

«Воспользовавшись услугами постороннего лица для прохода на станцию, пассажир рискует быть привлеченным к административной ответственности за безбилетный проезд. А приобретая проездной билет с рук, можно попросту потерять собственные деньги, поскольку транспортная карта может оказаться заблокированной уже после нескольких совершенных поездок.

Система контроля обращения билетов метрополитена регулярно выявляет и вносит «в черный список» нелегитимные транспортные карты и проездные билеты. Кроме того, в отношении лиц, занимающихся подделкой проездных билетов возможно уголовное преследование со стороны правоохранительных органов.