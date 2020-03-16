Психолог перечислил пять признаков кризиса в отношениях

Аргументы Недели → Общество 13+

16 марта 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Семейный психолог Александр Шахов перечислил пять признаков, которые помогут отличить кризис в отношениях от обычной ссоры.

Первым тревожным звонком было названо отчуждение. По словам специалиста, стоит насторожиться, если партнер отгораживается и становится холодным. Подобное безразличие может быть опасно для будущего пары. Еще один сигнал тяжелого периода в отношениях — крик. Когда партнеры переходят на повышенные тона, они чувствуют, что находятся слишком далеко друг от друга. Не только физически, но и психологически. Третьим признаком является ощущение тупика. В такие моменты влюбленные понимают, что нужно найти выход из напряженной ситуации, однако не знают, как это сделать. Помимо прочего, важно обращать внимание на сомнения, которые часто приходят на ум. Человек начинает думать: «А мой ли это человек? Правильный ли я сделал (-а) выбор?». Еще Шахов отметил такой тип поведения, как избегание. Он пояснил, что нельзя прятаться от проблемы, пытаясь «сгладить острые углы».