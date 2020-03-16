РПЦ по-своему борются с коронавирусом. Священники увеличили объём вина во время причастия, потому что алкоголь убивает заразу

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16 марта 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

В РПЦ напуганные пандемией коронавируса уже предприняли ряд мер безопасности – где-то запретили крестный ход, прихожанам не дают целовать иконы, а причастия стали проводить из одноразовой посуды. Но это еще не все. Священнослужители увеличила объём вина во время причастия, потому что алкоголь убивает коронавирус.

«Как говорят вирусологи-специалисты, содержание алкоголя в веществе таинства — это кагор — достаточно высокое, чтобы убить вот эти вирусы. Это однозначно, поэтому в принципе само причастие не может быть источником заражения при достаточном количестве алкоголя. Мы в храме сделали так, что действительно стали добавлять в два раза больше именно вещества, то есть вина, при подготовке к совершению литургии», - цитирует радиостанция «Говорит Москва» члена Патриаршего совета по культуре протоиерея Леонида Калинина.

Он так же добавил, что практика обработки икон антисептическими средствами существовала всегда и этого должно быть вполне достаточно. Однако, сразу вспоминается народная мудрость - «на Бога надейся, но сам не плошай».