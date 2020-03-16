Шествие латышских легионеров не состоялось

В Риге и по всей Латвии запрещено проведение публичных мероприятий любого рода. Не состоялось и шествие легионеров. Возле памятника Свободы, где по традиции поклонники легионеров возлагают цветы, дежурят полицейские, чтобы пресечь шествие.
Но были и те, которые не согласились с мнением правительства. Глава Национального объединения политик Райвис Дзинтарс и его единомышленники возложили цветы к памятнику. Они назвали свою акцию «индивидуальным возложением».
Нацблок называет свои действия «призывом к каждому патриоту индивидуально почтить легионеров».
Интересно, а о каких патриотах идет речь?
Тех, который каким-то образом «пропустил» трибунал в Нюрнберге?
Видимо, для Нацблока в Латвии «свои герои».