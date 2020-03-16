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Аргументы Недели Общество 13+

Шествие латышских легионеров не состоялось

, 15:41 [ «Аргументы Недели. Балтия», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Шествие латышских легионеров не состоялось
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В Риге и по всей Латвии запрещено проведение публичных мероприятий любого рода. Не состоялось и шествие легионеров. Возле памятника Свободы, где по традиции поклонники легионеров возлагают цветы, дежурят полицейские, чтобы пресечь шествие.

Но были и те, которые не согласились с мнением правительства. Глава Национального объединения политик Райвис Дзинтарс и его единомышленники возложили цветы к памятнику. Они назвали свою акцию «индивидуальным возложением».

 

Нацблок называет свои действия «призывом к каждому патриоту индивидуально почтить легионеров».

Интересно, а о каких патриотах идет речь? 

Тех, который каким-то образом «пропустил» трибунал в Нюрнберге?

Видимо, для Нацблока в Латвии «свои герои».