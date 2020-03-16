Латвия: службы в храмах страны будут проходить без прихожан

Аргументы Недели → Общество 13+

16 марта 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото автора

На сайте Латвийской Православной Церкви появилось новое сообщение после того, как Министерство Юстиции оповестило всех жителей, что массовые мероприятия запрещены в связи с коронавирусом. В том числе и службы в храмах.

Из заявления Синода ЛПЦ.

«Религиозные организации так же должны исполнять требования распоряжения об объявлении о чрезвычайной ситуации от 15.03.2020 года. Кабинет Министров принял изменения, что следует ограничить неорганизованные собрания в местах проведения культурных, спортивных, развлекательных и религиозных мероприятий более чем 50 человек одновременно. Это означает, что на основании последних изменений собираться на богослужения, мессы – запрещено. В связи с этим уставные богослужения в храмах совершаться будут только духовенством, но прихожане в индивидуальном порядке могут приходить в храмы удовлетворять свои духовные потребности – индивидуально молиться, исповедоваться, причащаться. Для индивидуального посещения храмы открыты в течении дня».

Получается, что все службы будут проходить без прихожан?

Мне всегда казалось, что Святое Православие в тяжкие дни было на передовой. Даже тогда, когда Европу окутала коричневая чума – службы шли! Шли даже под запретом. НЕ МОЖЕТ ПРАВОСЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЖИТЬ БЕЗ СЛОВА ПАСТЫРЯ! Не может! Служба для прихожан – спасение!

Конечно, распоряжения правительства следует соблюдать, но тогда где истинное православие? Просто политика?

У меня произошел разговор с одним священником из ЛПЦ. Вот его мнение.

«Выходит, что служба закончится, а людей тогда впустят в храм? Даже во время чумы люди шли в храм за спасением, на службу. Совершался крестный ход! Я понимаю, что все следует тщательно мыть… Но как же без службы-то? Коммунисты не смогли изничтожить Богослужения, а тут… Время наступает деМОНкратов. Я понимаю, что латвийский Синод будет выполнять то, что скажет правительство. Страшно все это. Страшно».

А у меня перед глазами фильм «Поп» с великолепным Сергеем Маковецким, которые в страшные дни войны, под страхом смерти, забирал к себе детей из концлагеря. Я пересматривала его много раз, и вера моя только крепла.

Я поняла сейчас очень четко, что личная моя вера Господу – одно… И она не имеет ничего общего с заявлением Синода ЛПЦ.