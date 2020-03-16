Команда медиахолдинга «Гранада Пресс» победила на первенстве СМИ

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16 марта 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото: Союз журналистов/Гранада Пресс

Соревнования провел областной Союз журналистов. Состязания прошли в челябинском развлекательном комплексе «Галактика развлечений», среди организаторов были минспорта региона, областная федерация бильярдного спорта, партнерами выступили «Галактика развлечений» и топливная компания «Прайс».

На спортивном празднике с напутственным словом выступили президент федерации бильярдного спорта Челябинской области Владимир Фетисов, а также члены правления регионального Союза журналистов Татьяна Строганова и Денис Мякишев, отметив, что такие мероприятия объединяют коллег по журналистскому цеху.

Судил турнир исполнительный директор федерации бильярдного спорта Челябинской области Анатолий Новожилов.

Победу в соревнованиях одержала команда медиахолдинга «Гранада Пресс», в которой особенно отличился руководитель газеты «Копейский рабочий» Антон Попкович.

Второе место заняла сборная Союза журналистов Челябинской области.

Третьими стали представители «Комсомольской правды».

Всем победителям были вручены медали и кубки от минспорта, а также подарки от компании «Прайс».