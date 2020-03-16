Команда медиахолдинга «Гранада Пресс» победила на первенстве СМИ

Соревнования провел областной Союз журналистов. Состязания прошли в челябинском развлекательном комплексе «Галактика развлечений», среди организаторов были минспорта региона, областная федерация бильярдного спорта, партнерами выступили «Галактика развлечений» и топливная компания «Прайс».
На спортивном празднике с напутственным словом выступили президент федерации бильярдного спорта Челябинской области Владимир Фетисов, а также члены правления регионального Союза журналистов Татьяна Строганова и Денис Мякишев, отметив, что такие мероприятия объединяют коллег по журналистскому цеху.
Судил турнир исполнительный директор федерации бильярдного спорта Челябинской области Анатолий Новожилов.
Победу в соревнованиях одержала команда медиахолдинга «Гранада Пресс», в которой особенно отличился руководитель газеты «Копейский рабочий» Антон Попкович.
Второе место заняла сборная Союза журналистов Челябинской области.
Третьими стали представители «Комсомольской правды».
Всем победителям были вручены медали и кубки от минспорта, а также подарки от компании «Прайс».