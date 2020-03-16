Алексей Текслер предложил создать в регионах запас медицинских масок

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16 марта 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением централизованно распределять медицинские маски в регионы. По его мнению, это позволит минимизировать распространение коронавируса и других заболеваний.

Отметим, что сегодня на Южном Урале есть необходимый запас медицинских масок. В своем обращении в Михаилу Мишустину Алексей Текслер подчеркнул, что поддерживает решение правительства о запрете экспорта масок из России.

Вчера губернатор Челябинской области также обратился к южноуральцам с просьбой воздержаться от командировок и выездных отпусков, прежде всего, в неблагоприятные по коронавирусу страны. «Власти предпринимают все необходимые меры, - отметил Алексей Текслер. -Но очень важно, чтобы жители области понимали возможные риски, принимали ответственные решения. Тем, кто побывал за границей, особенно в странах с большим числом заболевших, необходимо соблюдать режим карантина и самоизоляции».

В настоящий момент зараженных коронавирусной инфекцией в Челябинской области нет.