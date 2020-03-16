Россияне назвали критерии идеальной работы

Аргументы Недели → Общество 13+

16 марта 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Высокая зарплата, стабильность и хороший коллектив – всё это, по мнению россиян, является главными критериями работы мечты. Кроме того, по в ходе исследования выяснилось, что же 52 процента опрошенных видят важными и удобное расположение офиса и близость места работы к дому. Далее идут комфортные условия, опытный руководитель, наличие соцпакета и нематериальных бонусов, а также гибкий график.

При этом, наименее важными для работы мечты факторами респонденты считают возможность полностью или частично работать удалённо (15%), а также известность и надёжность компании. Между тем, более 40% опрошенных в Москве молодых людей заявили, что готовы к тому, чтобы открыть собственный бизнес. Такие данные приводят в пресс-службе аппарата мэра и правительства города.