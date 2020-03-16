Строительство инфекционного центра в ТиНАО завершат в кратчайшие сроки

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16 марта 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более 2 тыс. человек и 500 единиц техники задействованы на строительстве инфекционного центра в ТиНАО. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сейчас проводятся подготовительные работы, мы прорываемся подъездными путями к основному месту строительства. Задействовано более 500 единиц техники, более 2 тыс. человек находятся сейчас на работах по подготовке территории. Параллельно ведется работа штаба по размещению заказа по изготовлению металлоконструкций, по изготовлению инженерного оборудования», - сказал он.

Бочкарев отметил, что в перспективе количество людей на площадке планируют увеличить до 5-6 тыс.

«В среду мы планируем уже начать строительство лечебных корпусов. Сейчас мобилизуются по всему городу Москве лучшие строительные компании. Будет работать около 5-6 тыс. человек. Мы готовим где-то еще две группировки полного состава на случай, если люди будут уставать и срываться, для того чтобы полностью их заменить. Все строительные компания нам звонят, просят принять участие и говорят, что это будет честь для них, если они какую-то задачу на этом объекте выполнят», - пояснил заммэра.

Как сообщил заместитель мэра Москвы, инфекционный центр, строительство которого ведется в ТиНАО, может проработать порядка 20 лет.

«Это огромный, большой госпиталь. Он, по большому счету, является объектом, который мы скорее всего оставим и на будущее, на длительное нахождение на этой территории. В случае каких-либо заболеваний здесь будут лечиться больные и в будущем. Это мощный, фактически стационарный медицинский комплекс. Данный объект может простоять порядка 20 лет», - сказал Бочкарев.

Андрей Бочкарев подчеркнул, что строительство инфекционного центра завершат в кратчайшие сроки.

«У нас стоит задача в кратчайшие сроки больницу поставить. Мы сейчас решаем каждую секунду, срок идет на недели», - сказал он.

По его словам, уже началось строительство блока проживания медицинского персонала, ведется монтаж корпусов и фундаментов.

«Это порядка 12 корпусов. Там могут располагаться около 2 тыс. человек, это медицинский персонал, который зайдет на территорию госпиталя, в момент, когда будет необходимо принимать больных, и покинет этот территорию, когда крайний выздоровевший уйдет из этого центра», - пояснил Андрей Бочкарев.

Накануне, 15 марта, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию новой коронавирусной инфекции. В состав рабочей группы вошли 19 человек во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.