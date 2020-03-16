Апология романтики. Субъективные рассуждения о будущем авиации

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16 марта 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели», Денис ВИЛЕНСКИЙ, специальный корреспондент АН ]

Самолет, pixabay.com

Радость пилотируемого полёта - одно из самых сильных чувств, которое только способен испытать человек. Даже тогда, когда мы хотим выразить переполняющую нас любовь, счастье, вдохновение, мы неизменно обращаемся к теме крыльев. Секунда радости полёта стоит многих лет жизни. Конечно, сегодня рейс на пассажирском лайнере уже не вызывает тех чувств и не идёт ни в какое сравнение с тем трепетом, которые испытывали первые пилоты на заре воздухоплавания. Единственное, что может волновать современного пассажира воздушного судна, так это стоимость билетов, уровень сервиса, безопасность и погода в пункте назначения. Тем не менее, среди нас были и остаются настоящие романтики, не оставляющие попыток придумать необычные летательные аппараты и новые способы движения в пространстве.

Оставим те далёкие времена, когда наши далёкие предки, в очередной раз упав с дерева и ударившись о земную твердь, начали завистливо поглядывать на птиц, зависших в воздухе насекомых, и перейдём к наиболее радикальным проектам, сопряженным с поиском принципиально новых форм транспортных средств и технологий их перемещения.

Создать что-то по-настоящему новое можно лишь отступив от магистрального пути технологического развития, преодолевая стереотипы, вступая в неизбежные конфликты и противоречия со всем светом и, конечно, в первую очередь, с профессиональным сообществом.

Человек, умеющий мечтать по-настоящему, тяготится сложившимися формами и решениями. Именно поэтому, я позволю себе, не погружаясь в хронологию технической эволюции летательных аппаратов, вспомнить наиболее яркие отечественные проекты и людей, имевших к ним непосредственное отношение, чтобы затем немного помечтать и даже пофантазировать.

Так случилось, что имена некоторых советских авиаконструкторов сегодня известны лишь единицам. Между тем, именно их проекты, как никакие другие, по-прежнему будоражат умы наших современников и, я уверен, будут это делать ещё многие десятилетия. Одно из таких имён - Роберт Бартини, работы которого до сих пор опережают самые смелые мечты и по масштабу мысли могут соперничать разве что с гениями Эпохи Возрождения. Будучи по происхождению итальянским аристократом, он оставил всё своё имущество, чтобы жить и работать в Советском Союзе. Обладая совершенным пониманием физики перемещения в различных средах, он разрабатывал аппараты, которым даже не требовался комплекс аэродинамических испытаний. Бартини был сторонником универсальных транспортных средств, полагая перемещение исключительно в одной среде недостаточным.

В числе его проектов, предложенных им ещё в середине пятидесятых, - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик средней дальности - A-57 с изменяемой стреловидностью крыла, способный взлетать с воды. Только вдумайтесь в его лётные характеристики: скорость - 2500км/ч; потолок высоты до 23 км, дальность полёта 15000 км. Даже по современным меркам, эти характеристики кажутся выдающимися. И это задолго до начала работ над другой легендарной машиной ОКБ Туполева - сверхзвуковым лайнером ТУ-144. Работы велись в партнёрстве с другим советским конструктором - Павлом Владимировичем Цыбиным, разрабатывавшем для этого комплекса систему дистанционно управляемого реактивного вооружения.

Другой проект конструктора - один из самых необычных самолётов в истории мировой авиации - самолёт-амфибия вертикального взлёта ВВА-14, предназначенный для борьбы с ядерными подводными лодками стран НАТО. Несмотря на то, что ВВА-14 был построен в 1972 году, он до сих пор не похож ни на что из созданного в рамках магистральных направлений развития авиатехники. Не случайно этому самолёту была присвоена кличка - "Фантомас".

Вершиной инженерного мастерства ОКБ Бартини стал проект стратегического авианосца А2000, основой для которого, по замыслу разработчиков, должен был стать новый сверхтяжёлый экраноплан. Главными преимуществами проекта была малозаметность для радаров противника, огромная вместительность и беспрецедентно высокая скорость, сообщаемая взлетающим с авианосца самолётам. Увы, как это часто бывает, серьёзные люди в зимних пыжиковых шапках сделали всё, чтобы остудить горячий пыл уроженца Пиренейского полуострова.

Раз уж мы коснулись темы летательных аппаратов, использующих эффект экрана, возникающего при перемещении воздушного судна над подстилающей поверхностью, нельзя не вспомнить имя другого советского конструктора - Ростислава Алексеева. Люди, хорошо знавшие Алексеева при жизни, отмечают его удивительное умение использовать наблюдения за природой при создании инновационных транспортных систем. Именно он заложил теоретические и практические основания создания экранопланов и судов на подводных крыльях, надолго определив лидерство нашей страны в этом направлении. Именно под его руководством были построены первые действующие экранопланы. Накопленные в ходе опытно-конструкторских работ знания и опыт были использованы при создании знаменитых экранопланов "КМ", "Лунь" и "Орлёнок". Эти суда имели, прежде всего, военное назначение и рассматривались в качестве универсального средства подавления надводных сил противника. Так, например, ударный экраноплан "Лунь" планировалось использовать совместно с ракетами "Москит" для атак авианесущих морских группировок. Принято считать, что прямого попадания четырёх таких ракет вполне достаточно, чтобы отправить на дно любой сколь угодно защищённый корабль противника. К сожалению, работы поэтому, как и по многим другим проектам, были заморожены и свёрнуты в начале девяностых. В настоящее время интерес к экранопланам возрождается с учётом огромных арктических и водных просторов нашей страны. Ожидается, что к 2027 году в российскую армию поступит несколько машин данного типа.

Закончить рассказ о наиболее ярких и инновационных отечественных разработках мне бы хотелось проектом экранолёта ЭКИП - транспортного средства, совмещающего достоинства экраноплана и самолёта. Его внешний вид столь необычен, что за рубежом его прозвали "русский НЛО". Действительно, этот летательный аппарат больше напоминает летающую тарелку, нежели обычный самолёт. Его конструкция содержит целый ряд не имеющих аналогов решений, а необычная форма корпуса объясняется конструктивным совмещением фюзеляжа и несущего крыла. Проект был реализован под руководством советского конструктора Льва Щукина ещё в восьмидесятых. Название ЭКИП неслучайно расшифровывается как - "экология и прогресс", поскольку аппарат способен использовать в качестве топлива т.н. аквазин - 40% углеводорода и 60% воды, которую планировалось добывать из воздушного конденсата, а значит на выхлопе мы получаем облачко водяного пара. Среди основных достоинств - экономичность, экологичность, высокая грузоподъёмность и отсутствие необходимости в аэродроме. По замыслу разработчиков, ЭКИП способен садиться на любую ровную поверхность, включая воду и снежно-ледяной покров. К сожалению, как и в предыдущем случае, проект не был реализован по причине нехватки финансирования и потери интереса к нему со стороны правящего руководства страной. Вся техническая документация на этот проект поныне хранится в РКК "Энергия" и я очень надеюсь, что эти наработки не пропадут.

Раз уж мы коснулись темы принципиально новых транспортных средств, то почему бы не порассуждать и о возможных технологиях будущего. Тем более, что существующие способы перемещения в воздушном и безвоздушном пространстве с опорой на воздух или струю раскалённых газов, впервые появившиеся ещё в Древнем Китае, давно скребут по потолку своих возможностей, сжигая в атмосфере миллиарды тон невосполнимых ресурсов нашей планеты. Складывается впечатление, что в ближайшие годы стоит ожидать лишь общих незначительных изменений - чуть большей эффективности двигательных установок, чуть иных форм фюзеляжа, модульной компоновки, частичный отказ от иллюминаторов в пользу экранов, а также поступательного развития систем оперативного ремонта, безопасности и управления воздушным судном.

Уже сегодня становится понятно, что при ожидающемся экспоненциальном увеличении числа атмосферных беспилотников, будущее классической авиации представляется более чем туманным. Очевидным преимуществом будут обладать летательные аппараты, способные выйти на суборбитальную и орбитальную траектории полёта и сверхвысотные дирижабли, перемещающиеся выше струйных течений. Не менее очевидно и то, что транспортные и в особенности боевые аэрокосмические системы, с учётом роста их скорости и маневренности, обречены стать беспилотными, поскольку уже сейчас бортовые компьютеры вынуждены ограничивать экстремальные для пилотов нарузки.

И всё же, возможен ли принципиально новый - революционный скачок технологий в развитии воздушных судов или нам и дальше придётся надувать шары, цепляться за воздух лопастями и отталкиваться реактивными струями?

Попытаемся в очередной раз преодолеть годами складывавшиеся стереотипы и представить, как могли бы выглядеть транспортные средства будущего, далёкие от классических принципов их создания. Для начала хочется понять, что они будут транспортировать. Возможно, человеку уже не потребуется перемещать несколько десятков килограммов биологической ткани, проще говоря, самого себя, из точки А в точку Б, а достаточно будет только переместить каким-либо образом своё сознание или его модель, что становится вполне реально, особенно в контексте темы цифрового бессмертия. В таком случае, сама идея транспортного средства, как некой капсулы для перемещения человеческого тела, теряет свою актуальность. Достаточно будет просто транслировать модель своего "Я" из одной точки пространства в другую.

И всё же, если рассматривать более осязаемые альтернативы, то какими они могли бы быть? Давайте вспомним знакомые нам всем с детства "двигатели", с помощью которых перемещались наши любимые сказочные персонажи. Из них, пожалуй, только Икар и Карлсон использовали близкие к классическим решения для атмосферных полётов. Другие же были куда менее скованы в своём выборе. Только представьте себе: ступа, ядро, дракон, крылатые сандалии, небесные колесницы, цветик-семицветик, лифт и три банана, олени, таблетки, только не поймите меня превратно. Всего и не перечислить! Да, что уж там, вспомним хотя бы мультфильм "Тайна третьей планеты", в котором космические корабли "Пегас" и "Чайка" совершенно точно летали без какого-либо намёка на струи раскаленных газов.

Не будем касаться совсем уж экзотичных тем, как, например, конструкция и искусство пилотирования виман, изложенные в таких книгах, как "Вайманика-Шастра" и "Вайманика-Сутра". Вспомним проекты, о которых "серьёзные" учёные также говорят с плохо скрываемым сарказмом. Безусловно, на тему неклассических летательных аппаратов существует великое множество спекуляций, но, кто знает, возможно, в их кажущейся невозможности и кроется то будущее, которому суждено когда-нибудь сбыться.

Конечно, прежде всего хочется упомянуть о т.н. "блюдце Белонце" немецкого учёного Виктора Шаубергера, движение которого основано на эффекте электромагнитной левитации, при котором весь корабль, включая экипаж, перемещаются, как единая заряженная частица. Некоторые из принципов работы двигателя, приводящего "блюдце" в движение он изложил в своей монографии "Сила воды". Он прямо указывает на то, что разработанные им устройства являются следствием детального изучения необъяснимых наукой природных феноменов, например, рек, текущих вверх по склону. Сохранилось несколько чертежей двигательной установки с пояснениями автора. В её основе лежит эффект восходящего диамагнитного потока, формируемого т.н. "репульсинами", - мощными динамо-машинами с роторами из диамагнетиков. Также учёный утверждал, что эта и другие технологии возможны благодаря использованию "бесшумного" центростремительного движения, основанного на энергии позитронов.

Известно, что Шаубергер активно сотрудничал с Третьим рейхом и, по некоторым данным, к концу Великой Отечественной войны успел окончить работы над действующим прототипом. Понимаю, что к вышеизложенному можно отнестись с улыбкой, если бы не знаменитый инцидент 1947 года, при котором мощная группировка ВМФ США в районе Земли Королевы Мод за несколько секунд потеряла 50% кораблей и личного состава. Многочисленные очевидцы вспоминали выныривающие из-под воды бесшумные летательными аппараты, демонстрирующие чудеса воздушной безынерционной акробатики, а от возбуждаемого ими потока воздуха рвались судовые антенны. Сам Бёрд по возвращении заявил: "В случае новой войны Америка может подвергнуться атаке врага, обладающего способностью летать от одного полюса на другой с невероятной скоростью". Самое удивительное, что инцидент произошел в регионе мирового океана, к которому ближе к концу войны устремились немецкие транспортные и военные караваны судов.

Другим проектом, существование которого также официально не подтверждено, является экспериментальный аэрокосмический проект американских ВВС - Аврора. Принято считать, что в рамках проекта, финансировавшегося из неофициальной правительственной кассы, было создано несколько пилотируемых и беспилотных аппаратов длиной от 36 до 600 метров, разных по форме и назначению. По некоторым данным, основой силовой установки самолётов проекта является мощный генератор электромагнитного поля, снижающий массу самолёта до 10 процентов от первоначальной. Оставшиеся 10 процентов нагружены на экономичные реактивные двигатели, использующие в качестве топлива водород, либо смесь метана и кислорода. К предполагаемым достоинствам этих летательных аппаратов относят невероятную скорость до 9 махов, маневренность и защищенность пилотов от перегрузок вплоть до 40g вследствие почти полного отсутствия инерции. В сети встречаются очевидцы и даже видео с полётом аппаратов проекта Альфа, однако насколько они достоверны, сказать сложно. В отсутствии хоть сколь-нибудь убедительных доказательств реального существования подобных устройств, мы можем лишь оценить лишь красоту идеи. На этом фоне примечательно недавнее заявление генерала в отставке Стивена Кваста о том, что США располагают технологией, не являющейся развитием имеющихся наработок, позволяющей переместить человека в любую точку земного шара менее, чем за час. Странно, не правда ли?

И наконец, существует целая плеяда мыслителей, полагающих возможность мгновенного перемещения на любые, включая неограниченные, расстояния за счет трансформации времени и пространства. Для условного "пассажира" и стороннего "наблюдателя" такое перемещение будет мгновенным, ничем не отличающимся от телепортации, многократно описанной в фантастической литературе. Только если в академических публикациях она трактуется, как дематериализация объекта в точке А и копирование его исходных свойств в точке В, то в данном случае речь идёт о мгновенном перемещении реального физического объекта, включая экипаж. Одним из ведущих теоретиков и исследователей данного направления стал лауреат нобелевской премии по физике американский учёный Кип Торн, работы которого получили большой общественный резонанс ещё в восьмидесятые годы прошлого столетия. Широкой публике он известен как соавтор идеи фильма «Интерстеллар», вышедшего на экраны в 2014 году. Согласно его теории, подобные гиперпространственные переходы, также известные как "червячные переходы" или "кротовые норы" позволят не только перемещаться в пространстве, но и путешествовать во времени, что, согласитесь, значительно расширяет возможности транспортных средств.

Также существует группа исследователей, изучающих возможность безинерционного перемещения в пространстве за счёт изменения свойств физического вакуума, окружающего летательный аппарат. Один из исследователей, работающих в этом направлении, - наш соотечественник - Алексей Мурлыкин, предложивший достичь подобного эффекта при помощи мощного генератора магнитного поля. По его мысли, это позволит сформировать вокруг транспортного средства плотную оболочку-изолятор, находясь в которой, как в коконе, оно сможет перемещаться со скоростями многократно выше световых без эффекта аннигиляции.

Ну, вот, пожалуй, и всё, о чём я хотел рассказать в этой небольшой и, конечно, крайне субъективной статье о взволновавших меня проектах и именах. Да, будущее принадлежит прагматикам, но наиболее яркие проекты, формирующие его технологическую ткань, как и во все времена, создают романтики. Если хоть что-то из прочитанного подвигнет Вас посмотреть в звёздное небо и почувствовать тягу к неизведанному, я буду считать свой труд не напрасным, ведь именно мечтатели - самый главный ресурс и актив человечества.