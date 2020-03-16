Введет ли Путин в России режим ЧС из-за коронавируса? В Сети всерьез обсуждают развитие такого сценария

Аргументы Недели → Общество 13+

16 марта 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Сразу несколько telegram-каналов со ссылкой на инсайдерскую информацию написали, сегодня в России 15 часов будет объявлено о введении Указом Президента режима чрезвычайной ситуации. Якобы это одна из мер, которую предлагает глава правительства Михаил Мишустин в докладе Путину.

ЧС нужен для того, чтобы устранить законодательные препятствия для тотального скрининга и выявления заболевших. Сегодня вся страна должна проверяться в Новосибирске, а это не меньше трех дней. Но количество заразившихся увеличивается. Особую нервозность ситуации по контролю за распространением коронавируса на территории России придает тот факт, что власти, якобы не могут найти и проверить до 50% пассажиров авиарейсов, летевших с теми, у кого был выявлен коронавирус. Среди них - и транзитные пассажиры, которые уже улетели из РФ, но перед этим в российских аэропортах общались с неустановленным количеством лиц.

Кроме того, многие аналитики сообщают, что число заражённых в России может быть более 5000 человек, поскольку больницы маскируют диагнозы под пневмонию.

Тем не менее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что повода для ведения режима ЧС в России из-за коронавируса нет. «Пока не было никаких идей, никакого повода для этого , никаких решений», - заявил он.

"Аргументы недели" предупреждают, что в Сети распространяется много слухов и домыслов, поэтому в сложившейся ситуации необходимо ориентироваться на официальные источники.