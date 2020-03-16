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Праздничное шоу превратилось в кошмар. Аниматор окатила сухим льдом именинника - у мальчика сильнейшие ожоги лица и головы

, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Праздничное шоу превратилось в кошмар. Аниматор окатила сухим льдом именинника - у мальчика сильнейшие ожоги лица и головы

История с гибелью людей на дне рождения блогера Диденко, кажется, никого ничему не учит. В Москве аниматор окатила сухим льдом ребенка — у мальчика сильнейшие ожоги лица и головы.

Сердобольная мамаша решила устроить своему отпрыску праздник с занимательным шоу и пригласила аниматора. В развлекательную программу входило и так называемое химическое шоу — фокусы с сухим льдом. Кульминацией стал момент, когда девушка начала лить сухой лёд имениннику на голову. Повалил густой дым, и мальчик взвыл от боли.

Приехавшие врачи диагностировали ожоги 1-й и 2-й степени. Сейчас полиция проводит по этому поводу проверку, сообщает издание «Подъем».

БИ

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