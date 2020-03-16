РМК потратила 1,2 миллиарда рублей на охрану природы

Аргументы Недели → Общество

16 марта 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В прошлом году Русская медная компания вложила 1,2 миллиарда рублей в мероприятия по охране природы. Для защиты окружающей среды предприятия используют наилучшие доступные технологии.

Об этом рассказала на окружном совещании вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар. Она подчеркнула, что на предприятиях РМК используются мощные современные пылегазоочистные установки. Чтобы исключить производственные сбросы в природные водоемы, на горно-обогатительных комбинатах и металлургических заводах внедрены замкнутые циклы оборота воды. Сократить объем образования отходов производства РМК помогает вовлечение в хозяйственный оборот вскрышных пород, а также переработка металлургических шлаков.

Один из самых масштабных проектов, реализуемых сегодня компанией в сфере экологии с применением наилучших доступных технологий, – ликвидация Коркинского угольного разреза в Челябинской области. Это самая крупная открытая угольная выработка в Евразии, которая является одним из источников загрязнения атмосферного воздуха в Коркинском районе из-за действующих в ней эндогенных пожаров, сообщает агентство Полит74.

Для ликвидации выработки и вместе с ней очагов самонагревания, которые являются источником загрязнения воздуха, планируется использовать специальный закладочный материал. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Соглашение об этом в 2019 году подписали Министерство природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзор, правительство Челябинской области и компания «Промрекультивация» (оператор проекта ликвидации Коркинского разреза).

Проект ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» был разработан при участии ведущих отечественных отраслевых проектных институтов и изыскательских организаций. В 2018 году он прошел общественное обсуждение и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Ученые Санкт-Петербургского горного университета подтвердили, что проект ликвидации выработки технически возможен и экологически безопасен, а использование закладочного материала позволит потушить эндогенные пожары и укрепить борта разреза.