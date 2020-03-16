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Пустые студии на ток-шоу. Первый канал переводит все программы на съемки без массовки из-за коронавируса

, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

Пустые студии на ток-шоу. Первый канал переводит все программы на съемки без массовки из-за коронавируса

Коридоры телецентра Останкино опустели. Там, где раньше толпились проплаченные зрители, готовые за 300 рублей отсидеть несколько часов ток-шоу и похлопать когда скажут, сейчас тихо и пусто. Первый канал переводит все программы на съемки без массовки из-за пандемии коронавируса.

Об этом уже заявил Ургант и Дмитрий Борисов. «Друзья, мы очень дорожим здоровьем наших телезрителей и, не смотря на то, что их реакция в зале неотъемлемая часть нашей программы, мы приняли решение с завтрашнего дня снимать без аудитории в студии!», - написано в Instagram-аккаунте программы «Вечерний Ургант».

Теперь все ждут ответного хода «России 1». Малахов пока молчит, но политические ток-шоу уже снимаются в пустых студиях.

БИ

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