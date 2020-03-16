В моду со временем

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16 марта 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели», Вероника Мечкивская ]

Тенденции сезона мод весна-лето 2020, фото: соцсети

Сезон осень-зима 2019-2020 подарил нам много модных тенденций, но с приходом весны 2020 пришли и новые тренды.

В сезоне весна-лето 2020 цветовой акцент будет разнообразен, помимо приглушенных пастельных оттенков все модницы будут отдавать приоритет комбинированным материалам, они будут как яркая радуга. Сочная и нежная пастельная палитра уверенно закрепилась на подиумах мировых столиц мод, на неделях мод лидировали такие цвета как: белый, оранжевый, желтый, синий, бирюзовый, лавандовый и бежевый.

В этом сезоне в моду вновь вернутся пайетки. В каждой модной коллекции присутствовали образы со сверкающими, переливающимися и ослепительно красивыми пайетками, которые задают особый шик всему наряду. Знатоки мод рекомендуют носить вещи с пайетками не только на вечеринки, но и днем, чтобы блистать во всей красе в солнечных лучах. Приоритет в цветах, конечно, сдержанный и нежный, вставки всё сделают сами!

Удобство важнее всего! Именно такой девиз сезона. Дизайнеры всё чаще создают одежду, которая напоминает рабочую униформу, но, естественно, она соответствует всем модным тенденциям – присутствуют уникальные акценты, которые создают полноценный образ.

На контрасте со сложными дизайнерскими решениями модные дома этой весной предлагают обратить внимание на минималистичное исполнение в коллекциях. Именно отказ от большого количества аксессуаров и дизайнерских решений позволяет выглядеть шикарно благодаря лишь базовым вещам. Можно одеваться обычно, но при этом получать комплименты и восторженные взгляды за чувство стиля.

Лучшим другом минимализма принято считать монохром. Несмотря на то, что сезон весна-лето 2020 предлагает модницам создавать яркие и разнообразные цветовые сочетания в одеже, он также предлагает использовать только лишь один цвет или оттенок в создании уникального образа. В данном тренде также приветствуется использование пастельных тонов.

Сегодня мода не диктует правил, она лишь дает варианты, которые могут кому-то нравиться, а кому-то нет. У каждого человека свой стиль и предпочтения, поэтому при выборе одежды необходимо чувствовать себя в ней комфортно и красиво. А если эти факторы будут сочетаться, то и человек будет модным, ярким и уверенным в себе!