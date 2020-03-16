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Миллион рублей за повышение по службе и все равно обманули. Инженер ФСО пришел в полицию с жалобой

, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Миллион рублей за повышение по службе и все равно обманули. Инженер ФСО пришел в полицию с жалобой

Сергей Шмаков давно работает в Федеральной Службе Охраны на должности инженера, но подняться по карьерной лестнице у него никак не получается. Недавно Сергей пожаловался на работу своему старому другу Владимиру Мельничуку, и тот обещал помочь. Но, конечно, за деньги. И, конечно, за большие.

Мельничук объяснил Сергею, что у него есть знакомый, который за миллион рублей может его повысить. Шмаков обрадовался и назначил встречу на заправке, куда обещал принести первую часть платежа — 500 тысяч. Аванс передали, остальное регулярно отправляли на карту. Когда вся сумма была уплачена, а обещанного повышения так инженер так и не дождался. Шмаков решил позвонить старому другу и задать наболевший вопрос, но никто трубку так и не взял.

В итоге Шмаков написал заявление в полицию - повышение он уже, конечно, не получит, но мошенников наказать всё же хочет, пишет канал «Baza».

БИ

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