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В Турочакском районе Алтайского края квартирант отнял у хозяина квартиры 75 тысяч рублей

, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorno-altaisk.info.

В Турочакском районе Алтайского края квартирант отнял у хозяина квартиры 75 тысяч рублей
pixabay.com

Сообщается, что в Турочакском районе Алтайского края возбуждено уголовное дело по факту вымогательства и угрозы убийством. В совершении преступления подозревается мужчина, который уже дал признательные показания.

Известно: злоумышленник приехал в село Иогач на заработки еще в 2018 году. Он жил на квартире у местного пенсионера и по договоренности вместо денежной оплаты за проживание помогал сельчанину по хозяйству. В конце прошлого года подозреваемый узнал, что у хозяина имеются сбережения и стал вымогать деньги. В качестве орудия устрашения квартирант демонстрировал колун и угрожал убийством. В результате пострадавший отдал мужчине 75 тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан и доставлен в участковый пункт полиции. Сейчас расследование продолжается.

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ЕЧ

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