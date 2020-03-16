За сколько можно разместить хвалебную статью о себе в Википедии

Аргументы Недели → Общество 13+

16 марта 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

Руководство России не раз предлагало заменить Википедию Большой российской энциклопедией. Видимо, многие статьи на сайте Википедии содержат сведения, которые чиновники не хотели бы видеть.



Википедия развивалась на протяжении всего периода существования российского интернета. Когда не было социальных сетей, данная площадка очень активно использовалась для выражения своей точки зрения. Однако сама Википедия не нацелена на продвижение какой-либо идеологии. Власть пытается любыми способами контролировать интернет-площадку и вносить в неё статьи о патриотизме и заботе правительства о людях и государстве.



Когда Википедия набрала популярность, в неё стали приходить люди со своими интересами. Сейчас в сервисе можно зарабатывать путём добавления фактов, удаления негативной информации и т.д.



Как пишет Компромат.ру, иногда стоимость написания одной статьи может составлять 100 тысяч рублей и более. Некоторые редакторы делают на этом бизнес. Компромат на руководителей государственных корпораций, банков и чиновников стараются с сервиса вычищать. Причём в данном случае особо ценятся редакторы, которые могут откорректировать текст в положительном ключе. Получается, что заказчиком нужной статьи может стать кто угодно. Не редко руководители регионов заказывают статьи о себе, где их хвалят по различным поводам.



Независимость сайта не даёт покоя многим политикам, так как удаление и корректировка информации в Википедии дело не простое и не такое быстрое, как этого хотелось.



