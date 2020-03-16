Коронавирус добрался до российских олигархов. Марию Чигиринскую и ее семью госпитализировали прямо с трапа частного самолета

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16 марта 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Марию Чигиринскую и ее семью госпитализировали во Внуково прямо с трапа частного самолета. С ней вместе прилетели ещё 6 пассажиров и экипаж — всех увезли в больницу. У Марии диагностировали коронавирус ещё в Сочи, об этом экстренным службам сообщили родные девушки.

В Москве ее встречала инфекционная бригада «Скорой» в защитных костюмах прямо у трапа. Предварительно, Чигиринская заразилась в Куршевеле. Экипаж и пассажиры самолета уже сдали мазки на анализы. Они останутся в больнице на карантине, как минимум — пока не станут известны результаты анализов. Если диагноз подтвердится, изолируют обоих братьев олигархов — Александра и Шалву Чигиринских и всю семью.

Сама Мария в своем Instagram-аккаунте отрицает, что больна. Она утверждает, что ни у кого из ее семьи не симптомов, но он греха подальше они решили «самоизолироваться» «Поскольку многие наши друзья и знакомые заболели короновирусом, мы оказались в списке контактируемых, Но! Сейчас ни у кого из нас нет симптомов, это меры предосторожности, чтобы не подвергать опасности ни своё, ни чужое здоровье! Сегодня ночью, когда мы прилетели, нас в срочном порядке обязали сдать экспресс тесты, не выходя из самолета, а пока мы просто ждём результатов! Вся наша семья самоизолируется, пока ситуация с вирусом не успокоится! То же самое я советую делать абсолютно всем! Устройте себе небольшие каникулы дома!», - написала девушка.

Но, несмотря на ее оптимистические заявления семью еще одного олигарха Зияда Манасира так же проверяют на коронавирус — они отдыхали в Куршавеле вместе с Чигиринскими, где отмечали 8 марта. Как пишет канал «Mash», часть семьи Чигиринских уже в больнице, а коронавирус У Марии Чигиринской уже подтвержден. Семейство Манасир почти в полном составе пока сидит на карантине в своём барвихинском поместье, но власти планируют поместить из карантин в центр в Коммунарке, поближе к народу.