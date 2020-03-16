Ну-ка все вместе! Самые яркие флэшмобы 2019 года

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16 марта 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели», Вероника Мечкивская ]

Флэшмобы 2019

Ушедший год был богат вирусными, в хорошем смысле, флешмобами.

Начало в 2019 году положил челлендж «10 лет спустя». Звёзды, деятели культуры, спортсмены и обычные люди со всего мира выставляли в свои социальные сети свои фотографии десятилетней давности и фото сегодняшнего дня, дополняя картинки сопроводительным текстом и хаштегом (#). Неясно с кого всё началось, но многие утверждают, что первым свои фотографии в Facebook выставил журналист Дэймон Лейн.

Следующим заразительным флешмобом стал «FaceApp». «FaceApp» — это мобильное приложение, которое по очертаниям лица и глаз меняет твою внешность, можно увидеть себя в роли противоположного пола, ребёнка и пожилого человека. Из-за того, что детский вариант лица был уж слишком похож на настоящий, люди стали делиться своими вариантами в социальных сетях, тем самым за несколько недель почти у каждого человека на земле была фото подборка из себя нынешнего, молодого и старого.

Самым популярным флешмобом 2019 года стал танцевальный челлендж музыкальной группы «LittleBig», которые выпустили песню «Skibidi», где группа исполняет цепляющий танец под ещё более заразительную мелодию. В танцевальном флешмобе учавствовали все, начиная от школьников и заканчивая мировыми звёздами на самых популярных телеканалах. Также приняли участие некоторые политические деятели и даже мультяшные и компьютерные персонажи, которые были специально нарисованы для участия в акции. К слову, в этому году группа уже выпустила новую песню «Uno» и запустила очередной флешмоб, который также может стать самым популярным, только уже в 2020 году.

Флешмобы – это отличный способ привлечь внимание к важным темам и социальным проблемам. Так челлендж «яНеХотелаУмирать» был запущен в России в поддержку закона о домашнем насилии. Авторами стали активистка Алена Попова и блогер Александра Митрошина. В социальные сети девушки со всей России выкладывали фотографии с макияжем, имитирующие синяки, ссадины и выводили на теле хэштег яНеХотелаУмирать. В флешмобе участвовало около 2 миллионов человек.

Ещё одним значимым и резонансным флешмобом 2019 года стала акция «УчителяТожеЛюди» в поддержку учителей со всех уголков России, которые выставляли в свои социальные сети фотографии в неформальной обстановке, в купальниках и бикини с пляжа и курортов. Изначально протесты начались из-за ряда инцидентов, связанных с дискриминацией и давлением на некоторых российских педагогов.