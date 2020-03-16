В Краснодаре закрыли торговый центр “Парк Европа”

Аргументы Недели → Общество

16 марта 2020, 08:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Информация о закрытии парка по техническим причинам появилась на официальном сайте ТЦ. По информации некоторых СМИ, официальная версия - ТЦ снесут а на его месте построят новый ЖК, который уже начали возводить.

В соцсетях неоднократно появлялась информация, что ТЦ становился предметом спора между владельцем и администрацией города. Мэрия требовала снести самострой «Парк Европа».

Жителей города опечалила эта новость. Ведь «Парк Европа» был одним из немногих мест в городе, где можно было с уютом провести время.