Минтруда РФ упростит механизм назначения пенсий россиянам

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16 марта 2020, 07:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

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Министерство труда и социальной защиты РФ обеспечивает гражданам условия для максимально комфортной реализации своих социальных прав, с будущего года пенсии россиянам начнут начислять автоматически.

С 2021 года планируют ввести беззаявительный механизм назначения пенсий. Достигшие 45 лет граждане через сайт госуслуг начнут получать автоматические уведомления о размере своих накоплений.

В Минтруде сейчас ведутся работы по внедрению в социально-трудовой сфере цифровых технологий и готовится законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий в целях создания удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение».

По информации Минтруда, уведомления Пенсионного фонда РФ (ПФР), согласно разработанному проекту, будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года после того, как человеку исполнилось 45 лет. Информация будет включать в себя примерный размер страховой пенсии по старости, рассчитанный по данным накопленных пенсионных прав.

Также проектом предлагается ввести для людей с ограниченными возможностями беззаявительный порядок назначения пенсии по инвалидности.