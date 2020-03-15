Польша закрыла границы и не пропускает литовцев, латышей домой

Аргументы Недели → Общество 13+

15 марта 2020, 21:24 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Автобус компании Ecolines не смог пройти в ночь с субботы на воскресенье немецко-польскую границу. Автобус прибыл на КПП в 23:55, за пять минут до вступления в силу запрета на перевозку пассажиров, но пограничники его не пропустили.

В автобусе находятся граждане Литвы, Латвии, России, Бельгии, Украины, Белоруссии. Всего – 24 человека. Гражданам Польши пограничники разрешили вернуться домой, а всем остальным предложили уехать в Германию и переждать ЧС.

По словам очевидцев, автобус прибыл на границу в 23:55 и камеры отметили это. Пока пограничники проверяли документы, то часы зафиксировали 00:02. Соответственно, никто уже никого из автобуса не пропустил через границу.

Как утверждают «запертые» на границы, у них нет ни воды, ни еды. Их выпускают только для того, чтобы они сходили в туалет.

Что делают власти?

Литва ведет переговоры с Польшей, чтобы люди смогли уехать по гуманитарному коридору, который позволяет литовцам вернуться домой в течение 72 часов. Министерство иностранных дел Литвы направило Польше ноту.

Люди пока в автобусе.