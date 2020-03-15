Митрополит Рижский и всея Латвии призывает соблюдать гигиену и слушать МИД

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15 марта 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр, фото соцсети

Латвийская Православная Церковь опубликовала на своем официальном сайте обращение к прихожанам. С напутственным словом выступил Митрополит Рижский и всея Латвии Александр.

Владыка святой Православной Церкви Латвии отметил, что Архипастыри и Синод возносят усердные молитвы о прекращении эпидемии и исцелении в болезни сущих.

«Святая Православная Церковь продолжает свое спасительное служение, не отказывая никому в духовном окормлении и полноценном участии в Ее Таинствах. Этому бедствию Господь попустил быть в дни Великого поста, когда каждого Святая Православная Церковь призывает к покаянию. Нам необходимо осознать, что человеческие грехи являются истинными причинами бедствий постигающих общество. Принесем искреннее покаяние и усилим наши молитвы».

Митрополит Александр призывает усилить свои молитвы к Спасителю, Пречистой Владычице Богородице, Пантелеймону Целителю, Николая Чудотворцу, Спиридону Тримифунтскому, Архангелу Михаилу.

Владыка отметил, что недопустимо легкомысленно относиться к инфекции: пренебрегать советами врачей, игнорировать меры профилактики. Служители храмов должны неукоснительно продолжать применять санитарные растворы для дезинфекции киотов икон и крестов, к которым прикладываются верующие. А лица с признаками инфекционных заболеваний, имевшие контакты с заболевшими должны воздержаться от посещения храмов. Таким людям следует усердно молиться дома.

«Просим всех следовать требованиям МИД Латвии и воздержаться от посещения ряда стран».

Да, грехи наши тяжкие. Все по заслугам. Одна надежда на Господа! На том всегда стояла Православная Церковь!