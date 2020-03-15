Забота о людях: дорога в Латвию обойдется путешествующим в несколько сотен евро

Аргументы Недели → Общество 13+

15 марта 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото соцсети

Латвия 17 марта закрывает границы. У людей есть два дня, чтобы вернуться домой. Так заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«Наша цель – увеличить социальную дистанцию, чтобы снизить вероятность заболевания людей. У них есть два дня, чтобы найти дорогу домой. Если она не будет найдена, тогда, вероятно, придется остаться в государстве, где они находятся», - заявил премьер-министр Латвии.

Речь идет о тех, кто сейчас находится за пределами Латвии. Напомним, что решение о закрытии границ принято 14 марта.

Министр сообщения Талис Линкайтс «пошел» дальше г-на Кариньша и заявил, что латвийцам, оставшимся за границей, нужно самим рассмотреть возможность вернуться в Латвию. Иными словами, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

А сколько же стоят авиабилеты из разных точек мира в Ригу в эти два дня?

Из Амстердама билетов за 700 евро уже не осталось. Можно подсуетиться и улететь за 474 евро.

Из Москвы компанией AirBaltic 16 марта в пять утра можно улететь в Ригу за 136, 99 евро (плюс сборы аэропорта). Но если вы хотите вернуться в Латвию данной компанией в 10.45 утра, то вам придется заплатить 537, 99 евро (плюс сборы аэропорта).

Кстати, латвийская национальная авиакомпания уволила около 400 сотрудников и с 17 марта прекратила все полеты.

Что касается Франции, то тут просто «сказка»: билет из Парижа стоит 643 евро, из Ниццы - 632 евро. Из Брюсселя – 319 евро, из Лондона – 394 евро, из Барселоны и Дублина, увы, билетов нет.

Это в том случае, если купить билеты сейчас! Позже будет дороже.

Если учесть, что решение о закрытии границ принято 14 марта, то «забота» о людях проходит «красной чертой»!

Ничего личного! Только бизнес! На коронавирусе!