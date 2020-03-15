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В Калмыкии отменяют массовые мероприятия

, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]

В Калмыкии отменяют массовые мероприятия
Фото: Pixabay

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков распорядился отменить любые массовые мероприятия численностью более ста человек для профилактики коронавируса.

Запрет на проведение массовых мероприятий будет действовать до 14 апреля. Бату Хасиков подчеркнул, что он «по-человечески обеспокоен» ситуацией, несмотря на то, что в регионе пока не зафиксировано случаев заражения (результаты двух человек с подозрением на коронавирус пока неизвестны). По словам главы Калмыкии, вспышку необходимо предотвратить. При этом он призвал местных жителей не паниковать, но соблюдать профилактические меры.

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РК

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