В Калмыкии отменяют массовые мероприятия

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15 марта 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков распорядился отменить любые массовые мероприятия численностью более ста человек для профилактики коронавируса.

Запрет на проведение массовых мероприятий будет действовать до 14 апреля. Бату Хасиков подчеркнул, что он «по-человечески обеспокоен» ситуацией, несмотря на то, что в регионе пока не зафиксировано случаев заражения (результаты двух человек с подозрением на коронавирус пока неизвестны). По словам главы Калмыкии, вспышку необходимо предотвратить. При этом он призвал местных жителей не паниковать, но соблюдать профилактические меры.

В Ингушетии особый режим действует до 1 мая. В регионе активно дезинфицируют общественный транспорт и места скопления людей.