Латвия: Легенды Баусского замка

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15 марта 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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В одном из самых живописных уголков Латвии (Земгале), где сливаются две реки Муса и Мемеле, стоит удивительный замок. 560 лет прошло с тех пор, как предводитель ливонского ордена Мегденс заложил тут крепость. Замок в славном городке Бауск.

Каждый «приличный» замок имеет свою легенду. В Баусском их много.

Но сперва немного истории.

Замок состоит из двух частей – крепости и дворца герцога. Крепость строилась во времена Ливонского ордена – для защиты от Великого Литовского княжества. Замок был настолько красив и прочен, что постоянно привлекал к себе внимание чужеземцев: дважды им овладевали шведы, восстанавливая всякий раз после сражений, но после отступления Петра Первого, который приказал взорвать строения, крепость надолго превратилась в руины. И только три века спустя, архитектурную жемчужину начали реставрировать.

Ни один замок в Латвии не привлекал такого пристального внимания, как замок в Бауске. Легенды о его несметных богатствах ходят уже несколько веков. Говорят, что в Королевской библиотеке Стокгольма сохранился план, где спрятаны сокровища.

Был такой слух, что шведы вели переговоры с местными властями о том, что они полностью отреставрируют замок, но если найдут клад, то заберут его себе. Особенно интересовал их образец ценного пороха и золотая карета герцога.

Разумеется, официальные раскопки велись! Была найдена золотая и серебряная посуда, монеты, но карету герцога никто не нашел.

Одна из самых известных легенд замка гласит, что давным-давно работы по строительству поручили одному талантливому мастеру. Он имел свои секреты, которые так хотели узнать литовские герцоги. Но мастер держал свои тайны в секрете. Да и вход посторонним был строго запрещен на территорию замка. Ночью два стражника обходили замок и строго следили, чтобы никто не проник в крепость.

Но случилось так, что в холодную ночь два стражника крепко уснули и пропустили чужестранцев, которые проникли в замок и уничтожили чертежи. За это они были казнены. Говорят, что каждую ночь призраки двух стражников «ходят» вокруг замка и тщательно следят за его спокойствием.

Говорят, что в стенах замка замурована собака, которая охраняет его и воет по ночам. Сторожили утверждают, что слышали вой пса.

Но самая приятная легенда о том, что реки Муса и Мемеле «дают» вечную молодость. Нужно найти то место, где пересекаются две реки, набрать воду, испить и умыться. Вечная молодость будет вам обеспечена! Действительно, эту воду издавна использовали монахи, как целебную.

Сегодня в замок приезжает много народа и особенно его облюбовали дети. Для них средневековый замок – рай! Они могут стать участниками представлений и даже «герцогом на час»! Можно примерить на себя средневековые платья и костюмы. Интересно.

Знали ли те, кто возводил Баусский замок, что он будет жить много веков после них? Возможно! Ведь строили его на века!